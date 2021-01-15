В Японії на майстер-класі навчали готувати українські страви
Як передає Укрінформ, про це повідомляє посольство України в Японії в Фейсбуці.
Провела захід і приготувала страви в прямому ефірі другий секретар посольства Віолетта Удовік. Вона також представила детальну презентацію української культури та різдвяних традицій.
У майстер-класі взяли участь майже 30 осіб з префектур Міядзакі, Ойта, Ямагучі, Хірошіма, Хього, Фукушіма, Хоккайдо, Сайтама, Канагава та Токіо.
Як повідомляв Укрінформ, майстер-клас із приготування українських різдвяних страв є частиною японського спецпроєкту, спрямованого на те, аби поділитися з аудиторією стравами та рецептами тієї країни, про які люди зазвичай можуть не знати. Захід проходить за участі іноземного дипломата і передбачає розповідь про культуру й традиції країни та готування страв у прямому ефірі.
Зазначається, що майстер-клас за участі України – це вже четвертий кулінарний проєкт, який дає можливість онлайн дізнатись найкращі рецепти від представників посольств кожної країни.
Як повідомлялося, у 2019 році спільнота українців в Японії «Краяни» провела дводенний фестиваль «Українське Різдво в Токіо», гості якого змогли скуштувати українські різдвяні страви, серед яких були кутя, борщ та зрази.
З грудня 2020 року японська мережа цілодобових магазинів Mini Stop, в якій у жовтні налічувалося 1975 магазинів, почала продавати українську «котлету по-київськи».
Пізніше посол України в Японії Сергій Корсунський повідомив, що мережі магазинів Mini Stop запропонували організувати продаж й інших українських традиційних страв – борщу, вареників та кримсько-татарських чебуреків.
Також в японській торговельній мережі Hanamasa продають печиво українського виробництва, а вже з цього року продаватимуться українські вина, повідомив посол.
Фото: Укрінформ, Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライナ大使館