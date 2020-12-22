У Японії продають українське печиво

У японській торговельній мережі Hanamasa продають печиво українського виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Фейсбуці.

«Найкращий подарунок до Дня дипломата - це побачити і придбати печиво українського виробника Grona у супермаркеті чи не найбільшої торговельній мережі Японії Hanamasa», - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, з 4 грудня японська мережа цілодобових магазинів Mini Stop почала продавати українську «котлету по-київськи».

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Пізніше Корсунський повідомив, що мережі магазинів Mini Stop запропонували організувати продаж й інших українських традиційних страв – борщу, вареників та кримськотатарських чебуреків.

Уже наступного року у Японії продаватимуться українські вина, додав посол.

Загалом у японській мережі Mini Stop у жовтні налічувалося 1975 магазинів.