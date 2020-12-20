Голова української ГО «Краяни» в Японії: Користуємось кожною нагодою розповісти про нашу країну

Українська громадська організація «Краяни», створена українцями, що мешкають в Японії, вже не один рік гуртує їх і активно знайомить японців з різноманіттям багатої української культури і традицій.

Детальніше про діяльність організації кореспонденту Укрінформу розповіла її голова Наталія Ковальова. Вона також є засновницею та керівницею української недільної школи «Джерельце» в Токіо, викладачка програми «Міжнародне порозуміння» при відділі Міністерства освіти м. Йокогама.

«Ми займаємось просвітницькою діяльністю, організовуємо не тільки фестивалі, паради, де японці навчаються українських ремесел, співають українських пісень, вчаться танцювати народні танці тощо, а й працюємо у школах, студіях, університетах. І, звичайно, користуємось кожною нагодою розповісти японській аудиторії про нашу країну», - зазначила голова «Краян».

Зокрема, вона повідомила про нещодавню статтю активної учасниці «Краян» Наталії Журової, завдяки якій значна кількість японців відкрили для себе українське походження всесвітньо відомого «Щедрика».

«Наталя Журова за фахом хореографиня. Вона є викладачкою і менеджеркою однієї із студій Молодіжного театру Японії, а також входить до складу відділу виробничого планування Театру. Тепер по всіх філіалах Канто, Кансай і Чюбу Молодіжного Театру Японії викладачі та студенти, дякуючи Наталі Журовій, знатимуть про нашого українського "Щедрика" і не тільки», - зазначила Ковальова.

Вона поділилася у своєму дописі статтею Журової, в якому хореографиня розповіла: «По роботі в навчальних статтях до викладацького складу використовую різну тематику, але в тій чи іншій мірі пов’язаною з культурою. Особливе задоволення отримую, коли пишу про свою рідну країну! Цього разу розповіла трохи про Різдво та «Щедрик», точніше звідки з’явилася «Carol of The Bells» та хто написав музику. В підписці - викладачі регіонів Kanto, Kansai та Chubu. Для багатьох японців це таки відкриття!».

У своїй статті Журова, зокрема, зазначила: «Думаю, всі чули пісню "Carol of the Bells" англійською мовою. Найвідоміша у світі різдвяна колядка "Колядка дзвонів", або "Дзвінка колядка" - найстаріша в Україні народна колядка "Шедрик". Вона стала величезним хітом у світі завдяки українському композитору, диригенту хору та педагогу Миколі Леонтовичу».

Хореогарфиня також розповіла історію походження «Щедрика», про понад 1000 варіацій ціє колядки у світі, нагадала, в яких широко відомих кінострічках звучав «Щедрик», а також запропонувала послухати оригінальну українську версію (https://youtu.be/HERnFfbcIxY) і англійську версію (https://youtu.be/WSUFzC6_fp8).

Крім того, Журова у своїй статті розповіла про сутність Свята Миколая, дату і традиції святкування українського Різдва тощо.

Наталя Журова на фестивалі «Українське Різдво в Токіо», організованому «Краяними» в 2019 році. Фото Хіраяма Кацутаро

Як зазначила голова «Краян», «в минулому році завдяки пані Наталі в спектакль був включений український танець. В цьому році проведена низка лекцій про Україну».

Попри благодійну діяльність та заходи, спрямовані на протидію російській агресії, «Краяни» також намагаються ненав'язливо доносити японцям інформацію про війну і про російську пропаганду на всіх культурних заходах, зазначила Ковальова.

Вона зауважила, що від початку діяльності «Краян» її учасниками організовано і зроблено багато.

Зокрема, за підтримки «Краян» заснована Місія Православної Церкви України в Токіо (https://www.facebook.com/StJudeTokyo).

У 2009 році створена і успішно працює Українська недільна школа «Джерельце» в Токіо. «Джерельцята є активними учасниками всіх наших заходів, справжніми культурними дипломатами тут. Впродовж більш як 10 років проводимо щорічні передвеликодні класи з писанкарства в школах та мистецьких студіях Токіо, Сайтами та кулінарні класи», - розповіла Ковальова.

Проведено сім щорічних парадів вишиванок у м. Токіо за підтримки посольства України в Японії та особистої участі посла України в Японії (29 січня 2013 — 14 квітня 2020) Ігоря Харченка.

Цього року через пандемією провели віртуальний Парад вишиванок.

«Краяни» організували та провели три українських фестивалі в м. Йокогама та м.Токіо.

Проведено місячну виставку в будинку Дипломата м.Йокогама під назвою «Затишок сімейного українського Різдва».

У співпраці з Коледжем моди (до речі, в якому навчався відомий японський дизайнер Кензо Такада) та посольством України в Японії «Краяни» провели тижневу виставка українських традиційних костюмів з колекції Олени Скрипки.

В минулому році був проведений дводенний фестиваль «Українське Різдво» в Токіо. «Наші гості вчились робити різдвяні прикраси - павуків із соломи, розписували "миколайчиків" - до свята Миколая. Готували й куштували українські різдвяні страви, вишивали, займались вибійкою тощо», - розповіла Ковальова.

Фестиваль «Українське Різдво в Токіо», організований «Краяними» в 2019 році. Фото Хіраяма Кацутаро

Голова «Краян» зазначила, що в організації заходів бере участь актив організації - близько 15 осіб. «Але до проведення самих заходів долучаються всі, хто може допомогти - зазвичай це до 30-35 чоловік, залежно від заходу, який проводиться. Участь у парадах, фестивалях може брати 200 і більше українців та сімей, запрошених японців та друзів інших національностей. Тож такі заходи у нас багатолюдні», - додала Ковальова.

За її словами, організатори, в основному, проживають в Токіо та околицях (Сайтама, Чіба, Канаґава), але на заходи можуть збиратися українці з усієї Японії.

Цього року пандемія заставила українців Японії перейти в режим віртуального проведення майстер-класів та лекцій, або вдатися до проведення обмежених за кількістю відвідувачів заходів, пояснила голова «Краян». Приміром, навесні «Краяни» провели щорічне свято Колодія з варениками та борщиком.

І лише школу «Джерельце», за бажанням батьків, з вересня перевели у звичайний режим роботи.

Наразі відбувається підготовка до багатьох проєктів, анонси про які будуть незабаром, повідомила Ковальова. Зокрема, вже в неділю до японських українців завітає святий Миколай тощо.

Крім того, у грудні відбулася зустріч активістів «Краян» з послом України в Японії Сергієм Корсунським, призначеним на цю посаду в травні цього року. «Сподіваємось на плідну співпрацю», - зазначила Ковальова.

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Фото: (з архіву) Українці в Японії "Краяни", Хіраяма Кацутаро