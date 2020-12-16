В Японії на майстер-класі навчатимуть готувати українські різдвяні страви
Про це повідомляється на сторінці спільноти українців в Японії «Краяни» в Фейсбуці, передає Укрінформ.
«У грудні минулого року всі гості нашого дводенного фестивалю "Українське Різдво в Токіо" змогли скуштувати різдвяні традиційні страви. Серед них були кутя, борщ та зрази. Якщо ви хочете навчитись самостійно готувати їх, долучайтесь до заходу. Посилання нижче», - йдеться у дописі.
Як зазначається у публікації за розміщеним посиланням, захід пройде в рамках спецпроєкту, спрямованого на те, аби поділитися з аудиторією стравами та рецептами тієї країни, про які ви зазвичай не можете знати.
Захід проходить за участі іноземного дипломата і передбачає розповідь про культуру й традиції країни та готування страв у прямому ефірі.
Зазначається, що майстер-клас за участі України – це вже четвертий кулінарний проєкт, який дає можливість онлайн дізнатись найкращі рецепти від представників посольств кожної країни.
Першим учасником проєкту стало посольство Вірменії, другим - Того, третім - Ізраїль, і цього разу – Україна.
Як зазначається в публікації, українська кухня дуже цікава, а деякі страви, які сьогодні вважають російськими, насправді походять з України.
На цей раз розповість про українські різдвяні традиції, поділиться рецептом куті та навчить готувати різдвяний борщ і картопляні зрази другий секретар посольства України в Японії, відповідальний за культуру, освіту та спорт Віолетта Удовик.
Зауважується, що вона з 2017 року перебуває в Японії, вільно володіє японською мовою та цікавиться місцевою культурою.
Як повідомляв Укрінформ, з 4 грудня японська мережа цілодобових магазинів Mini Stop, в якій у жовтні налічувалося 1975 магазинів, почала продавати українську «котлету по-київськи».
Інформується, що при купівлі українського смаколика японці зможуть прочитати на пакуванні таке: «Це страва східноєвропейської країни Україна (столиця — Київ). Ця котлета — обсмажене куряче філе, в яке загорнуте вершкове масло».
Пізніше Корсунський повідомив, що мережі магазинів Mini Stop запропонували організувати продаж й інших українських традиційних страв – борщу, вареників та кримсько-татарських чебуреків.
Також в Японії вже наступного року продаватимуться українські вина, повідомив посол.