Посольство в Японії збирає заявки від громади щодо проєктів, яким потрібна фінансова підтримка

Посольство України в Японії запропонувало українській громаді надіслати інформацію про заплановані на 2021 рік проєкти, які можуть претендувати на фінансову підтримку в рамках бюджетної програми 1401110.

Про це повідомляється на сторінці дипустанови в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Шановна громадо! З метою формування проєктних пропозицій до Плану заходів МЗС на 2021 рік з реалізації бюджетної програми 1401110 в частині підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, просимо надати пропозиції у межах напрямів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 р. № 165 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту та здійснення заходів щодо підтримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України»», - йдеться у дописі.

Як зазначається, пропозиції повинні містити інформацію щодо напряму, за яким подається заявка, інформацію про захід/проєкт, включно з назвою, цільову аудиторію, технічні параметри його проведення, фінансові розрахунки (вартість в дол. США), строки проведення та очікувані результати.

Електронна адреса для надсилання пропозицій: emb_jp@mfa.gov.ua; тема – «Пропозиції до бюджетної програми 1401110»).

Кінцевий термін прийому пропозицій – 17 грудня 2020 р.

Серед напрямів, затверджених пунктом 4 згаданої Постанови, зокрема, зазначається надання підтримки громадам закордонних українців для проведення науково-освітніх заходів; ремонту приміщень, які використовуються для потреб громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл, класів (у тому числі суботніх і недільних) за кордоном; випуску періодичних видань, підготовки та трансляції теле- та радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад.

Також серед напрямів - надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування за кордоном місць поховань (місць пам’яті) видатних українців, а також для виготовлення і встановлення меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям; для популяризації української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу, в тому числі для викладання української мови, а також інших предметів українською мовою; організації дитячих таборів (на умовах співфінансування) для закордонних українців з метою їх ознайомлення з національними традиціями, українською мовою, літературою, історією України.

Крім того, фінансову підтримку також може бути надано для забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами національної символіки; проведення за кордоном культурно-мистецьких заходів; видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів української літератури іноземними мовами.

Зауважується, що одержувачами бюджетних коштів за напрямами, визначеними підпунктами 7-16 пункту 4, є громади закордонних українців, зареєстровані відповідно до законодавства держави перебування (далі - громади закордонних українців), яким надається фінансова підтримка.

Підставою для залучення до виконання бюджетної програми одержувачів бюджетних коштів є подання ними переліку документів, що визначається МЗС.

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Основними критеріями під час визначення одержувачів бюджетних коштів за напрямами, передбаченими підпунктами 7-16 пункту 4 цього Порядку, є:

- наявність реєстрації громади закордонних українців відповідно до законодавства держави перебування, підтвердженої відповідними документами (свідоцтво про реєстрацію, статутні або інші документи);

- активна робота громади закордонних українців із збереження української національної ідентичності, популяризації мови, літератури, культури, історії та традицій українського народу, активна проукраїнська діяльність з відстоювання національних інтересів України, а також ефективна співпраця із закордонною дипломатичною установою України;

- обґрунтованість пропозицій громади закордонних українців щодо необхідності надання їй фінансової підтримки із зазначенням, зокрема, інформації про захід, цільову аудиторію, технічні параметри його проведення, фінансові розрахунки, строки його проведення та очікувані результати.