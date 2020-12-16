Українські вина виходять на японський ринок, на черзі - горілка і пиво

У Японії вже наступного року продаватимуться українські вина.

Як передає Укрінформ, про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський у Фейсбуці.

«Українські вина у наступному році вийдуть на японський ринок! Якщо все пройде добре, наступними будуть горілка і пиво. Невелика, але динамічна компанія Helms Ltd. прагне зробити Йокогаму - місто побратим Одеси - вітриною українського вина в Японії. Ми їм допоможемо. Чудова зустріч сьогодні з СЕО Юкі Ісі і його командою», - написав український посол.

Як повідомляв Укрінформ, з 4 грудня японська мережа цілодобових магазинів Mini Stop почала продавати українську «котлету по-київськи».

Інформується, що при купівлі українського смаколика японці зможуть прочитати на пакуванні таке: «Це страва східноєвропейської країни Україна (столиця — Київ). Ця котлета — обсмажене куряче філе, в яке загорнуте вершкове масло”.

Пізніше Корсунський повідомив, що мережі магазинів Mini Stop запропонували організувати продаж й інших українських традиційних страв – борщу, вареників та кримсько-татарських чебуреків.

Загалом у японській мережі Mini Stop у жовтні налічувалося 1975 магазинів.