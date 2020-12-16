У посольстві в Японії обговорили питання співпраці з громадою

Питання співпраці посольства України в Японії з громадою та українською недільною школою «Джерельце» у м.Токіо стали темою зустрічі, що відбулася минулого тижня в українському диппредставництві.

Про це повідомляється на сторінці дипломатичної установи в Фейсбуці, передає Укрінформ.

У зустрічі взяли участь посол Сергій Корсунський та представники об'єднання українців в Японії «Краяни».

У диппредставництві подякували «Краянам» за активну підтримку України та популяризацію нашої держави в Японії.

Крім того, днями посольство України в Японії на своїй Фейсбук-сторінці запропонувало громаді підтримати два проєкти. Перший – це допомога волонтерській спільноті Informnapalm з перекладом японською документів про агресію Росії проти України. Як зазначається, допомога потрібна на постійній основі.

«Ось сторінки засновників цього проєкту. Якщо хтось може і хоче допомогти - пишіть Роману або Михайлу: https://www.facebook.com/burkonews, https://www.facebook.com/mykhailo.makaruk», - йдеться у дописі.

Раніше український посол на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив: «InformNapalm зробили фантастичну річ - портал щодо російської агресії японською мовою! Ми вже поширюємо це через Твіттер і фб (Фейсбук - ред.)» і поділився посиланням на портал.

Другий проєкт – це плани перекласти японською і видати книгу до 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди.

«Верховна Рада ухвалила постанову "Про відзначення 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди" (№4084) у грудні 2022 року. Ми розмірковуємо над тим, як відзначити цю подію в Японії. Харківське видавництво Віват видало цього року чудову книжку - "Байки" Г.Сковороди. Якби знайшлись бажаючі перкласти цю книгу японською і всім разом подумати над тим, як видати її або в Україні, або в Японії, це був би конкретний внесок і з точки зору вшанування пам’яті видатного українського філософа, і з точки зору культурної дипломатії», - вважають в дипустанові.

Усіх, хто має ідеї з цього приводу, просять звертатися до посольства або напряму до директорки видавництва Юлії Орлової (Yuliya Orlova).

Фото: Посольство України в Японії/Embassy of Ukraine in Japan/在日ウクライナ大使館