Асоціація українців Данії відзначила річницю заснування

Чергову річницю свого заснування відзначила Асоціація українців Данії, яка веде культурно-просвітницьку роботу, опікується збереженням української мови та культури та допомагає лікарням, школам, пораненим воїнам та хворим дітям.

З цієї нагоди асоціацію привітали в посольстві України в Данії та Управлінні закордонного українства та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ, повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук-сторінку українського диппредставництва.

Зокрема, посол України Михайло Видойник направив наприкінці листопада вітального листа членам об’єднання.

Він підкреслив, що роль українських громад у світі неоціненна особливо зараз, коли є «гостра потреба в об'єднанні зусиль усіх українців навколо захисту наших національних інтересів, забезпечення побудови сильної, незалежної і процвітаючої України».

Посол подякував усім українцям в Данії, хто плекає у своєму серці любов до батьківщини, за підтримку і патріотизм. Він пообіцяв, що Українська держава продовжуватиме підтримувати українські діаспорні організації з метою збереження ними національної культурної самобутності та ідентичності.

Читайте також: В Асоціації українців Данії обрали нове керівництво

З нагоди свята Асоціацію українців Данії також привітала начальниця Управління закордонного українства та гуманітарного співробітництва Міністерства закордонних справ України Лариса Дір.

Вона назвала членів асоціації «представниками народної дипломатії, яка є ефективним інструментом комунікацій та інтеграції України до Європейського Союзу».

Дір висловила вдячність усім представникам української громади в Данії за активну громадянську позицію та вагомий внесок у розвиток українсько-данських відносин, патріотизм, культурно-просвітницьку роботу, збереження української мови та культури, дбайливе ставлення до українських традицій.

Особливу подяку українцям в Данії висловлено за гуманітарну допомогу лікарням та школам різних областей України, пораненим воїнам та хворим дітям, за безцінну допомогу у скрутні часи глобальної епідемії COVID-19.

«З вашою підтримкою та за підтримки світової спільноти українців ми переможемо будь-які негаразди. Разом – ми сила!», – зазначила представниця українського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, в листопаді 2018 року в посольстві України в Данії відбулись установчі збори українських організацій Данії щодо створення Ассоціації українців в Данії. У засіданні взяли участь тодішній голова Світового конгресу українців Євген Чолій та посол України в Данії Михайло Видойник.

Фото: Укрінформ, Embassy of Ukraine to the Kingdom of Denmark