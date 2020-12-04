В Асоціації українців Данії обрали нове керівництво

Асоціація українців Данії (АУД) провела 28 листопада загальнорічні виборчі збори, де місцеві українські організації делегували своїх представників до Координаційної Ради та обирали правління організації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінц АУД в Фейсбуці.

«Метою організації є розвиток української громади в Данії, допомога українцям, які проживають в Данії та представлення їх інтересів, координація роботи місцевих українських спілок та організацій, налагодження зв’язків з іншими спілками та організаціями. До вашої уваги представляємо команду, яка протягом наступних двох років буде працювати в цьому напрямку», - йдеться у дописі.

До складу Координаційної ради увійшли представники ГО «Ластівка», Ukrainsk Sport Forening, Організація українців Данії «Файно» (Faino), Klub Ukraina, гуманітарної організації Bevar Ukraine.

Головою Асоціації обрано Андрія Кузьміна з Bevar Ukraine, заступником – Романа Микитенка (Bevar Ukraine), казначеєм – Лесю Рихальську (ГО «Ластівка»). Почесним членом ради став священник української церкви в Данії о. Василь (Тихович).

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В асоціації також заохотили місцевих українців долучатися до громадського життя. «Якщо у Вас є ідеї, як покращити життя нашої громади, або ж Ви б хотіли реалізовувати один із напрямків, або ж навіть стати його лідером, або ж очолити цікавий проект напишіть нам на mail@ukrainians.dk або ж зателефонуйте 2972 0767. Разом ми сила!», - зазначили в АУД.

Фото: Association af Ukrainerne i Danmark / Асоціація Українців Данії