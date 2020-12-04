В Асоціації українців Данії обрали нове керівництво
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінц АУД в Фейсбуці.
«Метою організації є розвиток української громади в Данії, допомога українцям, які проживають в Данії та представлення їх інтересів, координація роботи місцевих українських спілок та організацій, налагодження зв’язків з іншими спілками та організаціями. До вашої уваги представляємо команду, яка протягом наступних двох років буде працювати в цьому напрямку», - йдеться у дописі.
До складу Координаційної ради увійшли представники ГО «Ластівка», Ukrainsk Sport Forening, Організація українців Данії «Файно» (Faino), Klub Ukraina, гуманітарної організації Bevar Ukraine.
Головою Асоціації обрано Андрія Кузьміна з Bevar Ukraine, заступником – Романа Микитенка (Bevar Ukraine), казначеєм – Лесю Рихальську (ГО «Ластівка»). Почесним членом ради став священник української церкви в Данії о. Василь (Тихович).
В асоціації також заохотили місцевих українців долучатися до громадського життя. «Якщо у Вас є ідеї, як покращити життя нашої громади, або ж Ви б хотіли реалізовувати один із напрямків, або ж навіть стати його лідером, або ж очолити цікавий проект напишіть нам на mail@ukrainians.dk або ж зателефонуйте 2972 0767. Разом ми сила!», - зазначили в АУД.
Фото: Association af Ukrainerne i Danmark / Асоціація Українців Данії