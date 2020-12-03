Молоді діаспори пропонують поділитися ідеями щодо формування та просування бренду України

Юних представників діаспори запрошують взяти участь у Міжнародному конкурсі проєктів серед української молоді за кордоном «Бренд Україна: творимо разом».

Інформацію про конкурс розмістило посольство України в Кувейті на своїй Фейсбук-сторінці.

Організаторами конкурсу виступають Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) та Українська школа в ОАЕ «Софія» у партнерстві зі Світовою федерацією українських жіночих організацій (СФУЖО) та Світовою координаційно-виховною радою Світового конґресу українців (СКВОР-СКУ), повідомляється в розміщеному в дописі буклеті.

До участі в конкурсі запрошуються, зокрема, учні українських шкіл, члени українських молодіжних патріотичних громадських організацій тощо.

Мета конкурсу – залучити українських дітей з усього світу до творення і промоції образу України в їхніх середовищах.

Як зауважується, тисячі дітей-громадян України та дітей українського походження є членами молодіжних патріотичних організацій, учнями та студентами закордонних навчальних закладів, які постійно представляють Україну під час різноманітних Міжнародних днів та інших заходів, що проводяться в багатьох країнах. Сьогодні ці презентації організовуються силами окремих батьків і дітей, відсутні якісні презентаційні матеріали про Україну, об’єднані цілісною ідеєю, які б сприяли покращенню іміджу нашої країни.

Також, як зазначається, відсутні цікаві матеріали про Україну саме для дітей та молоді; бракує презенаційних матеріалів, якісно перекладених іноземними мовами (окрім англійської) та створених з урахуванням специфіки сприйняття України в різних регіонах і країнах світу тощо.

Саме з метою дослідження цих особливостей, пошуку цікавих ідей для формування іміджу України, об’єднаних спільною стратегією, сторення бази презентаційних матеріалів про бренд «Україна» з урахуванням особливостей дитячої аудиторії ініцйовано проведення міжнародного конкурсу проєктів, зазначається в буклеті.

Завдання ініціативи:

- пошук ідей для формування позитивного іміджу України серед різних цільових аудиторій з урахуванням специфіки країн світу та особливостей дитячої та молодіжної аудиторії;

- стимулювання творчого потенціалу української молоді за кордоном для пошуку нових нестандартних та малобюджетних засобів комунікації, за допомогою яких доцільно поширбвати інформацію про бренд «Україна» в різних країнах та регіонах світу;

- пошук ідей для дитячої та молодіжної культурної дипломатії України в світі;

- зацікавлення учнів українознавчих шкіл за кордоном у вивченні предметів «Українознавство», «Українська мова», «Історія України», «Родзинки дипломатії» тощо;

- привернення уваги громадськості в Україні та за кордоном до бренду «Україна» тощо.

Як зазначається, 15 грудня о 16:00 UTC+02 відбудеться вступний вебінар із ознайомлення з умовами конкурсу. На зустріч запрошуємо керівників та педагогів українознавчих шкіл вихідного дня за кордоном, представників українських патріотичних громадських організацій у світі та усі зацікавлених.

Вебінар відбудеться на платформі Zoom у форматі презентації та діалогу.

Зареєструватися до участі у заході можна за посиланням: https://forms.gle/uDyJXxo1exnrTLes8.

Детальніше про конкурс можна дізнатися з розміщених в дописі інформаційних буклетів.

Фото: Укрінформ, МІОК