На Прикарпатті створять бренд

На Прикарпатті створять бренд "Смак східної Бойківщини"

Укрінформ
На Прикарпатті шість об’єднаних тергромад взялися за розроблення бренду "Смак східної Бойківщини".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття в Фейсбуці

"У шести прикарпатських громадах – Брошнів-Осадській, Вигодській, Витвицькій, Дубівській, Долинській та Спаській – до кінця року розроблять субрегіональну концепцію просторового розвитку. …у громадах провели три практичних заняття, за результатами яких здійснено напрацювання за шістьма напрямками: економіка, екологія, комунікації, доступність, архітектура та створення спільного бренду "Смак східної Бойківщини", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі шість громад мають високий потенціал із залучення туристів та розвитку спільних економічних спеціалізацій.

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Концепція розвитку громад будуватиметься на доступності послуг, співпраці між ОТГ та економічній сталості субрегіону – Східна Бойківщина. Ініціативу втілюють завдяки перемозі у проєкті "SPACES", який розробила платформа CANactions School.

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