На Прикарпатті створять бренд "Смак східної Бойківщини"

На Прикарпатті шість об’єднаних тергромад взялися за розроблення бренду "Смак східної Бойківщини".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття в Фейсбуці.

"У шести прикарпатських громадах – Брошнів-Осадській, Вигодській, Витвицькій, Дубівській, Долинській та Спаській – до кінця року розроблять субрегіональну концепцію просторового розвитку. …у громадах провели три практичних заняття, за результатами яких здійснено напрацювання за шістьма напрямками: економіка, екологія, комунікації, доступність, архітектура та створення спільного бренду "Смак східної Бойківщини", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що усі шість громад мають високий потенціал із залучення туристів та розвитку спільних економічних спеціалізацій.

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Концепція розвитку громад будуватиметься на доступності послуг, співпраці між ОТГ та економічній сталості субрегіону – Східна Бойківщина. Ініціативу втілюють завдяки перемозі у проєкті "SPACES", який розробила платформа CANactions School.