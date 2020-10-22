У Львові обговорили вплив географічних зазначень на гастрономічний туризм

У місті Лева на семінарі в межах проєкту ЄС «Підтримка розвитку системи географічних зазначень України» розглянули потребу акцентування на унікальних місцевих продуктах для стимулювання розвитку гастрономічного туризму в області.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

«Можна стимулювати туристичні потоки через бажання спробувати унікальний продукт в місці його виробництва. Також продукт із географічними зазначеннями може бути однією з візитних карток регіону. Яворівський пиріг, дрогобицька сіль, дрогобицька ковбаса, стрийський ясь, мед із золотарника, перемишлянська черешня, полуниця, карпатський чай та варення з тертої ружі – це тільки одиниці з тих, які можуть претендувати на географічні зазначення та традиційні гарантовані особливості Львівської області», – повідомила керівниця управління туризму та курортів ЛОДА Наталя Табака.

Під час заходу національний експерт із законодавства проєкту «Підтримка розвитку системи географічних зазначень України» Юлія Прохода розповіла присутнім про процедуру реєстрації географічного зазначення й інструмент захисту, промоції традиційних страв (TSG – традиційна особливість гарантована). А кандидат економічних наук, національний експерт з географічних зазначень харчових продуктів на Заході України Ганна Антонюк поділилася досвідом реєстрації першого українського географічного зазначення – «Гуцульської овечої бриндзі».

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Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень».

Географічне зазначення – знак, що наноситься на упакування продукту і засвідчує його високу якість, багаторічну традицію виробництва й особливий зв'язок з територією, де його виготовляють. Географічні зазначення допомогли здобути світове визнання, зокрема таким продуктам, як шампанське, коньяк, сири Рокфор, Пармезан.

Торік у грудні Мінекономіки вперше видало свідоцтво про реєстрацію права на використання зареєстрованого зазначення походження товару для сиру «Гуцульська овеча бриндзя».

Фото: ЛОДА