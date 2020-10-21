У Львові стартувала міжнародна туристична виставка

У львівському Палаці мистецтв у межах Міжнародного форуму індустрії туризму та гостинності розпочалася ХХI Міжнародна виставка «ТурЕКСПО».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА.

Зазначається, що в конференц-залі відбулася панельна дискусія «Мандруй Україною безпечно. Виклики 2020 та шляхи подолання проблем» за участю Державного агентства розвитку туризму, органів державної влади та головних фахівців туристичної галузі України.

«Карантин змусив українців замислюватися про цікаві місцини у своїй країні. І тут головне запитання: якими мають бути акценти внутрішнього українського туризму, щоб він продовжив свій розвиток і після пандемії, коли кордони іноземних держав будуть відкритими і для українців. Поза очевидними поняттями «поліпшення якості послуг», інфраструктури має йтися й про створення нових туристичних продуктів», – зазначила начальник управління туризму та курортів ЛОДА Наталя Табака.

За її словами, великих втрат під час пандемії зазнали Трускавець, Східниця та Моршин, адже бюджети цих міст значною мірою залежать від суб‘єктів господарювання, задіяних у туризмі. На сьогодні санаторно-курортні, готельно-відпочинкові комплекси відновили свою роботу, працюють із дотриманням усіх санітарних норм, відпочивати там цілком безпечно.

Від початку року, зауважила Табака, управління туризму та курортів облдержадміністрації веде активну промокампанію туристичних «магнітів» регіону. Зокрема, проводить перехресну промоцію з іншими областями України, реалізовує співпрацю з відомими медіапроєктами.

Як зазначили у пресслужбі ОДА, у виставковій залі спілкувалися і налагоджували ділові контакти представники туристичних операторів та агенцій, медичного туризму, страхування, топ-менеджери закладів відпочинку та розміщення, представники транспортних послуг та авіакомпаній, розробники IT-технологій для туристичної сфери та інші фахівці.

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Туристичні та курортні можливості регіону представили на стенді Львівської області. Також у виставці взяли участь представники інших областей України, зокрема Тернопілля, Херсонщини, Закарпаття, а також Чернівців, Івано-Франківська.

Форум триватиме до 22 жовтня.

Фото: ЛОДА