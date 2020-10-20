Специфіку роботи центрів туристичної інформації обговорять у Львові

У Львові в середу, 21 жовтня, відбудеться Третій форум центрів туристичної інформації, до роботи якого долучаться представники різних українських міст.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

"Завтра, 21 жовтня, відбудеться Третій форум центрів туристичної інформації, під час якого можна буде прослухати презентації щодо специфіки та роботи таких центрів. У заході візьмуть участь представники з майже 20 різних міст України", – йдеться в повідомленні.

Форум відбуватиметься у форматі презентацій, паралельних сесій та дискусій.

На заході говоритимуть про організацію роботи, виклики та зміни, які відбуваються в діяльності туристично-інформаційних центрів; успішні кейси та практики українських та європейських міст; стратегії розвитку внутрішнього туризму. Крім того, йтиметься про ТІЦ як інструмент бренду та промоції дестинації.

Паралельні сесії присвятять впровадженню міських карток туристів, питанню ефективної комунікації з культурними об’єктами, діджитал-маркетингу, туристичній статистиці, комерційній діяльності ТІЦ.

Фото: lviv.travel