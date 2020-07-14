Про туризм у Львові розповідає новий онлайн-проєкт
Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
"Львівський туристичний офіс спільно з Radio Skovoroda запустили проєкт "Не тільки у Львові" у форматі подкасту. Його ведучий, Орест Зуб – онлайн-підприємець, блогер, мандрівник, Почесний амбасадор Львова. Орест відвідав понад 120 країн і спілкується з експертами про різні сторони туристичного Львова, порівнюючи його з іншими містами на основі досвіду своїх подорожей та досвіду гостей у студії", – йдеться в повідомленні.
Наразі опубліковано 10 епізодів подкасту: про туристичну екосистему Львова з Олексієм Федаком, інстаграмний Львів з Іреною Журавель, культурний туризм з Мартою Троцюк, нічне життя Львова з Чадом Зоратлі, галицьку кухню з Олексієм Петельком, архітектурний туризм з Юліаном Чаплінським, Unexplored city з Андрієм Риштуном, подорожі навколо Львова з Христиною Жук, а також про гостинність в місті і сучасні технології в туризмі.
Послухати їх можна за посиланням або на платформах Apple Podcasts і Google Podcasts.
У міськраді додали, що нові випуски з’являтимуться на платформах щосереди.