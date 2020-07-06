Ліцензованим гідом Львова відтепер можна стати онлайн

У Львові ідентифікаційну професійну картку екскурсовода віднині можна буде отримати онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Відтепер подати документи, необхідні для отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) екскурсовода (гіда-перекладача), можна онлайн. Видача таких карток передбачає ідентифікацію львівських гідів, які надають якісні послуги туристичного супроводу, а також складання реєстру працюючих екскурсоводів та гідів-перекладачів", – йдеться в повідомленні.

Для отримання бейджа екскурсовода онлайн треба:

зареєструватися в особистому кабінеті львів'янина на сайті ЛМР;

автентифікувати свій профіль за допомогою електронного підпису (ключа);

перейти за такими вкладками: послуги — адміністративні послуги — управління туризму — порядок отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) екскурсовода (гіда-перекладача) у м. Львові;

заповнити заявку і завантажити необхідні документи;

надіслати запит.

Читайте також: У Львові розробили 5 етапів відновлення індустрії туризму

Із переліком необхідних документів та зразком заяви-анкети можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, бейдж екскурсовода у Львові запровадили рік тому для підвищення якості туристичного супроводу екскурсоводами та гідами-перекладачами. Інформація про гідів, що отримали картку, розміщена на офіційному туристичному порталі міста lviv.travel українською та англійськими мовами.