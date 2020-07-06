Ліцензованим гідом Львова відтепер можна стати онлайн
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"Відтепер подати документи, необхідні для отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) екскурсовода (гіда-перекладача), можна онлайн. Видача таких карток передбачає ідентифікацію львівських гідів, які надають якісні послуги туристичного супроводу, а також складання реєстру працюючих екскурсоводів та гідів-перекладачів", – йдеться в повідомленні.
Для отримання бейджа екскурсовода онлайн треба:
- зареєструватися в особистому кабінеті львів'янина на сайті ЛМР;
- автентифікувати свій профіль за допомогою електронного підпису (ключа);
- перейти за такими вкладками: послуги — адміністративні послуги — управління туризму — порядок отримання бейджа (ідентифікаційної професійної картки) екскурсовода (гіда-перекладача) у м. Львові;
- заповнити заявку і завантажити необхідні документи;
- надіслати запит.
Із переліком необхідних документів та зразком заяви-анкети можна ознайомитися за посиланням.
Як повідомляв Укрінформ, бейдж екскурсовода у Львові запровадили рік тому для підвищення якості туристичного супроводу екскурсоводами та гідами-перекладачами. Інформація про гідів, що отримали картку, розміщена на офіційному туристичному порталі міста lviv.travel українською та англійськими мовами.