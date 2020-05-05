У Львові розробили 5 етапів відновлення індустрії туризму

Міськрада разом із працівниками туристичної галузі Львова розробила п’ять етапів відновлення індустрії туризму в місті після карантину. План виходу з туристичної кризи охоплює наступні вісім місяців.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«Впродовж останніх 2 тижнів ми проводимо багато зустрічей з колегами з галузі туризму, адже в цій галузі зайнято багато малого і середнього бізнесу. В пікові місяці навантаження — це близько 15% населення. Окрім того, в цій галузі генерується велика кількість коштів, яка дає змогу сплачувати податки до бюджету міста (ПДФО, туристичний готельний збір). Тому для нас важливо, щоб ця індустрія могла якнайшвидше відновитися. Ми розуміємо, що туризму буде складно запрацювати, тому ми пропонуємо такі етапи виходу з цієї кризи, щоб бізнес міг прогнозувати, як відновлювати роботу, та мав на що орієнтуватися», — наголосив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

П’ять етапів виходу з карантину для індустрії гостинності (за умови зменшення динаміки поширення коронавірусу та послаблення урядових заборон), зокрема, передбачають часткове відкриття закладів туристичної інфраструктури (готелі, заклади громадського харчування), розроблення та запровадження нових протоколів у індустрії гостинності (готелі, ресторани, кав’ярні, екскурсії, туристична діяльність, проведення подій) та часткове відкриття закладів культури за окремим протоколом (музеї) вже у травні.

На червень планують відновлення внутрішнього туризму, запуск національної промокампанії з акцентом на безпеку відвідування, а також організованої екскурсійної діяльності та пілотний запуск публічних подій просто неба з обмеженою кількістю людей (за умови дотримання окремого протоколу).

Поступове відкриття міжнародного авіасполучення до Львова та відкриття додаткових закладів для відвідування (центри дозвілля, установи культури) планується на липень-серпень.

У вересні-жовтні розраховують почати проводити, з дотримання окремого протоколу, події з обмеженою кількістю людей, а також групові організовані подорожі. Натомість розвиток групового організованого туризму та відновлення міжнародного туризму передбачається в листопаді-грудні.

З погляду гостей — ключовим стане безпека подорожей та цінова політика.

З погляду малого та середнього бізнесу — робота в нових умовах — нові протоколи (у закладах розміщення, закладах громадського харчування тощо).

Дотримання нових протоколів та стандартів стане новою звичною практикою функціонування закладів сфери послуг та установ.