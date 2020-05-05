Держтуризм робить ставку на чотири регіони у сезоні-2020

Херсонська, Одеська, Івано-Франківська та Львівська області мають всі шанси стати головними туристичними регіонами країни у 2020 році.

Про це сказала директорка Держагентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів під час зустрічі з заступником голови Львівської ОДА Юрієм Холодом та керівницею управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталею Табакою, пише пресслужба ЛОДА.

“Херсонська, Одеська, Івано-Франківська та Львівська області – це чотири пілотні регіони, які, ми вважаємо, можуть стати головними у цьому туристичному сезоні. Тому, крім екстрених заходів, пов’язаних із виходом з кризи, нам важливо разом працювати над промоцією на загальноукраїнському рівні саме цих регіонів, а також над вдосконаленням законодавства. І ми вже почали працювати над новим законом про туризм. Тут також готові до вас дослухатися”, – зазначила Олеськів.

Також під час зустрічі йшлося про те, що запит на Карпатський регіон у внутрішнього туриста є. Проте умови для відновлення роботи необхідно зробити максимально рівними, чіткими й прозорими. А сам відпочинок на Львівщині має стати максимально безпечним і доступним для українців. Бо саме вони, за всіма прогнозами, стануть основними клієнтами туристичного бізнесу регіону через карантин і пандемію COVID-19.

Читайте також: Туристичний сезон на Львівщині хочуть розпочати 1 червня

“Туристичний бізнес – один із тих, який найбільше постраждав від карантину. Ми це розуміємо і від імені голови ЛОДА Максима Козицького вже в середині квітня звернулися до Уряду про сприяння представникам галузі. Йдеться про те, щоб дозволити роботу готелів і ресторацій за спеціальними протоколами вже в першій хвилі послаблення карантину, про можливості кредитування та державної підтримки, цільові урядові програми на розвиток туристичної інфраструктури у бюджетах наступних років. Але я переконаний: насамперед має бути якісна комунікація на місці. Ми готові стати посередниками між Києвом та гравцями галузі”, – зазначив Юрій Холод.

За словами Мар’яни Олеськів, наразі Держагентство з розвитку туризму працює над тим, щоб 5 травня запропонувати уряду узгоджені з рестораторами та готельєрами протоколи для роботи закладів розміщення та харчування туристів.

Також присутні обговорили потребу конкретного визначення у новому законодавстві статусу та процедури його отримання для міст-курортів. А такими на Львівщині є Трускавець, Східниця та Моршин. Крім того, увагу варто звернути і на оздоровчі табори для дітей, правила функціонування та безпеку екосадиб тощо.

“На місці потрібно обов’язково домовлятися також про продовольчі кредити для туристичного бізнесу. І не забувати про доступність. Бо вже є ризик, що ціни на проживання та харчування для туристів можуть зрости до непідйомних для звичайного українця”, – наголосив заступник голови Львівської ОДА.