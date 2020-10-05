Посол Яценківський і єпископ УГКЦ Сус обговорили співпрацю й допомогу українцям в Литві

Посол України в Литовській Республіці Володимир Яценківський провів минулого тижня зустріч з головою Пасторально-міграційного відділу (ПМВ УГКЦ), єпископом Курії Верховного архиєпископа Української греко-католицької церкви Степаном Сусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба посольства.

«Під час зустрічі відбувся ґрунтовний обмін думками щодо майбутніх спільних проєктів у культурно-освітній сфері, зокрема, організації та проведення літніх таборів для дітей української громади, активізації співпраці Церкви з українськими осередками Литви, а також надання можливої допомоги громадянам України, які перебувають у Литві», - йдеться у повідомленні.

У зустрічі взяли також участь заступник голови Пасторально-міграційного відділу, священник Київської архиєпархії УКГЦ отець Андрій Гах, секретар ПМВ, священник Київської архиєпархії УКГЦ отець Роман Ільницький, настоятель УГКЦ Пресвятої Трійці м. Вільнюс отець Миколай Козелківський та дипломати посольства.

У рамках душпастирського візиту делегації ПМВ до Литви також відбулася Архієрейська Літургія в храмі Пресвятої Трійці Отців Василіян у Вільнюсі, яку очолив голова ПМВ владика Степан Сус у співслужінні з єпископом Вільнюської архідієцезії Арунасом Понішкайтісом, повідомляється на сторінці Суса в Фейсбуці.

Владика Степан також передав всім українцям греко-католикам Литви вітання від Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава і подарунок для місцевої громади – антимінс з мощами Йосафата Кунцевича, йдеться у соцмережі.

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Після недільної Літургії Сус зустрівся з Українською громадою м. Вільнюс на чолі з Наталею Шертвітєнє, повідомляється в Фейсбуці. Як зазначається, зустріч за чаєм відбувалася у будинку нацменшин, де українська громада має свою кімнату. На заході були також присутні єпископ Вільнюської архідієцезії Арунас Понішкайтіс, настоятель монастиря Пресвятої Трійці у Вільнюсі о. Микола Козелківський, ЧСВВ, заступник Голови ПМВ о. Андрій Гах і секретар ПМВ о.Роман Ільницький.

Фото: lithuania.mfa.gov.ua, ПМВ УГКЦ