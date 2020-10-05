Українців Європи запрошують на прощу до французького Люрду
Укрінформ
Національна проща українців Західної та Центральної Європи до Люрду (Франція) відбудеться 16-18 жовтня.
Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці єпархії Святого Володимира Великого в Парижі (Éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris) в Фейсбуці.
Як зазначається в розміщеному в дописі оголошенні, в програмі прощі – вечірня, вечеря, молитва на вервиці, утреня, сповіді, духовно-мистецька екскурсія, хресна дорога, архієрейські Святі Літургії, молебень тощо.
Фото: pilgrimage.in.ua, Éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris