Українців Європи запрошують на прощу до французького Люрду

Національна проща українців Західної та Центральної Європи до Люрду (Франція) відбудеться 16-18 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці єпархії Святого Володимира Великого в Парижі (Éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris) в Фейсбуці.

Як зазначається в розміщеному в дописі оголошенні, в програмі прощі – вечірня, вечеря, молитва на вервиці, утреня, сповіді, духовно-мистецька екскурсія, хресна дорога, архієрейські Святі Літургії, молебень тощо.

Читайте також: В Норвегії відбувся вечрі пам’яті Миколи Радейка Люрд (Лурд) - широко відоме у світі місце паломництва і зцілень. Як повідомляє на своєму сайті Перший паломницький центр УГКЦ, у Люрді можна знайти також ще одну часточку України. "Це греко-католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці, яку збудували українські емігранти у Франції з благословення Патріарха Йосифа Сліпого та Папи Римського Івана Павла ІІ в 1980-х роках. Храм із унікальним іконостасом, автором якого став відомий художник-іконописець Петро Холодний, розташований на вулиці, яка так і називається вулиця України. Тут можна стати учасником Божественної Літургії в рідному обряді й відбути таїнство Сповіді, яке вважають особливо благодатним, якщо воно здійснене тут, у Лурді", - йдеться у повідомленні.

Фото: pilgrimage.in.ua, Éparchie Saint Volodymyr le Grand de Paris