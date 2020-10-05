В Норвегії відбувся вечрі пам’яті Миколи Радейка

В Норвегії відбувся вечрі пам’яті Миколи Радейка

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Укрінформ
В посольстві України в Норвегії 2 жовтня відбувся пам’ятний захід з нагоди 100-річчя від дня народження члена ОУН-УПА, лікаря, громадського діяча української діаспори королівства Миколи Радейка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

«Вечір пам’яті Миколи Радейка в посольстві України в Осло, приурочений до 100-ліття від дня народження українського патріота, що відбувся 2 жовтня 2020 року, зібрав очільників всіх українських громадських організацій Норвегії – «Української громади в Норвегії», «Українського культурно-освітнього центру у Норвегії», «Української громади Східної Норвегії», «Української спілки в Руґалан», «Української спілки у Бергені та Хурдалан», «Української спілки в Тронхеймі», а також керівників українських недільних шкіл міста Осло «Кобзар» та «Еллісів»», - йдеться у повідомленні.

Посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк під час відкриття урочистого заходу  наголосив: «Вшановуючи пам'ять Миколи Радейка, ми також віддаємо шану всім українським патріотам, який виборювали та продовжують виборювати свободу та незалежність нашої держави».

З промовами до учасників вечора пам’яті у режимі онлайн звернулися перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Годик, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Ірина Ключковська, віцепрезидент Світового конґресу українців Павло Садоха, який також виголосив привітання від імені президента Світового конґресу українців Павла Ґрода.

З презентаціями, присвяченими життєвому шляху та громадській діяльності Миколи Радейка, виступили науковий співробітник Інституту народознавства НАН України Євген Луньо та дослідниця Оксана Гук.

Під час заходу в Осло лунали твори української музики у майстерному виконанні українського вокального ансамблю «Folkemelodi» та талановитого скрипаля, студента Норвезької музичної академії Олександра Зеттерстрема.

На запрошення посла України в Норвегії, у вечорі пам’яті також взяли участь діти Микола Радейка – Марія, Карл Роман та Богдан, члени Стортингу (парламенту) Норвегії, представники низки норвезьких організацій, норвезькі громадські активісти.

«Микола Остапович Радейко є одним з наших співвітчизників, який своїм життям та громадською діяльністю назавжди поєднав дружні український та норвезький народи. Але його життєвий шлях є також яскравим уособленням незламності українського національного характеру, твердої віри українців у свою країну, їхньої готовності до найвищої жертовності заради її свободи», - зазначили в посольстві.

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Як повідомляється, Микола Радейко народився 2 жовтня 1920 року в Яворові. Сімнадцятирічним юнаком приєднався до українського визвольного руху, ставши членом ОУН. У роки Другої світової війни був одним із ватажків УПА на Лемківщині.

Син Миколи Радейка Карл Роман (син Роман (Carl Roman Ihlen)
Син Миколи Радейка Карл Роман (син Роман (Carl Roman Ihlen) з фотографією батька

У 1947 році мав шукати притулок у Норвегії, де згодом закінчив медичний університет Осло. У Норвегії став успішним лікарем, батьком трьох дітей, але жодної миті не забував про свою батьківщину. Розгорнувши активну громадську діяльність, зокрема й створивши перше українське товариство Норвегії, невтомно пояснював норвежцям, що таке Україна і чому вона неодмінно стане вільною державою.

Під час приїзду в Україну у 1991 році дав пророчу пораду: «Не плекайте марних надій на допомогу ззовні – майбутнє України залежить винятково від українців».

Після смерті Миколи Остаповича у 2005 році його могила у місті Осло стала постійним місцем зустрічей членів української громади Норвегії та українських дипломатів під час найважливіших державних свят України.

Фото: norway.mfa.gov.ua, Nina Hagen

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