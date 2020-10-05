В Норвегії відбувся вечрі пам’яті Миколи Радейка

В посольстві України в Норвегії 2 жовтня відбувся пам’ятний захід з нагоди 100-річчя від дня народження члена ОУН-УПА, лікаря, громадського діяча української діаспори королівства Миколи Радейка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба диппредставництва.

«Вечір пам’яті Миколи Радейка в посольстві України в Осло, приурочений до 100-ліття від дня народження українського патріота, що відбувся 2 жовтня 2020 року, зібрав очільників всіх українських громадських організацій Норвегії – «Української громади в Норвегії», «Українського культурно-освітнього центру у Норвегії», «Української громади Східної Норвегії», «Української спілки в Руґалан», «Української спілки у Бергені та Хурдалан», «Української спілки в Тронхеймі», а також керівників українських недільних шкіл міста Осло «Кобзар» та «Еллісів»», - йдеться у повідомленні.

Посол України в Норвегії Вячеслав Яцюк під час відкриття урочистого заходу наголосив: «Вшановуючи пам'ять Миколи Радейка, ми також віддаємо шану всім українським патріотам, який виборювали та продовжують виборювати свободу та незалежність нашої держави».

З промовами до учасників вечора пам’яті у режимі онлайн звернулися перший заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Андрій Годик, директорка Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК) Ірина Ключковська, віцепрезидент Світового конґресу українців Павло Садоха, який також виголосив привітання від імені президента Світового конґресу українців Павла Ґрода.

З презентаціями, присвяченими життєвому шляху та громадській діяльності Миколи Радейка, виступили науковий співробітник Інституту народознавства НАН України Євген Луньо та дослідниця Оксана Гук.

Під час заходу в Осло лунали твори української музики у майстерному виконанні українського вокального ансамблю «Folkemelodi» та талановитого скрипаля, студента Норвезької музичної академії Олександра Зеттерстрема.

На запрошення посла України в Норвегії, у вечорі пам’яті також взяли участь діти Микола Радейка – Марія, Карл Роман та Богдан, члени Стортингу (парламенту) Норвегії, представники низки норвезьких організацій, норвезькі громадські активісти.

«Микола Остапович Радейко є одним з наших співвітчизників, який своїм життям та громадською діяльністю назавжди поєднав дружні український та норвезький народи. Але його життєвий шлях є також яскравим уособленням незламності українського національного характеру, твердої віри українців у свою країну, їхньої готовності до найвищої жертовності заради її свободи», - зазначили в посольстві.

Як повідомляється, Микола Радейко народився 2 жовтня 1920 року в Яворові. Сімнадцятирічним юнаком приєднався до українського визвольного руху, ставши членом ОУН. У роки Другої світової війни був одним із ватажків УПА на Лемківщині.

Син Миколи Радейка Карл Роман (син Роман (Carl Roman Ihlen) з фотографією батька

У 1947 році мав шукати притулок у Норвегії, де згодом закінчив медичний університет Осло. У Норвегії став успішним лікарем, батьком трьох дітей, але жодної миті не забував про свою батьківщину. Розгорнувши активну громадську діяльність, зокрема й створивши перше українське товариство Норвегії, невтомно пояснював норвежцям, що таке Україна і чому вона неодмінно стане вільною державою.

Під час приїзду в Україну у 1991 році дав пророчу пораду: «Не плекайте марних надій на допомогу ззовні – майбутнє України залежить винятково від українців».

Після смерті Миколи Остаповича у 2005 році його могила у місті Осло стала постійним місцем зустрічей членів української громади Норвегії та українських дипломатів під час найважливіших державних свят України.

Фото: norway.mfa.gov.ua, Nina Hagen