Новий посол у Франції відвідав Центр Анни Київської у Санлісі

Посол України у Франції Вадим Омельченко 23 вересня здійснив візит до Санліса - французького міста, де колись жила королева Франції Анна Київська.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Посольства Україн у Франції в Фейсбуці.

«Посол ознайомився з роботою Центру Анни Київської, зустрівся з настоятелем українського храму Бориса та Гліба отцем Юрієм, а також відвідав пам’ятні місця часів правління київської принцеси у Франції: королівський замок та засноване нею абатство Св. Венсена», - йдеться у дописі.

Зазначається, що під час зустрічі із очільницями Центру Анною Кантер та Вікторією Гринчишин було домовлено і надалі співпрацювати в низці культурних та просвітницьких проєктів у Франції, а також «спільно пильнувати, аби спадщина часів Анни Київської не ставала предметом історичних маніпуляцій».

В посольстві подякували співробітникам Центру Анни Київської та Єпархії святого Володимира Великого в Парижі (УГКЦ) за організацію візиту.

Як повідомляв Укрінформ, новопризначений Посол України у Франції Вадим Омельченко у вересні розпочав знайомитися з представниками української громади Франції.

Зокрема, 17 вересня дипломат зустрівся з представниками української громади Парижа.

«України у Франції має бути ще більше. Разом ми зможемо показати, яким динамічним, сучасним і привабливим є сьогодні українське. Розвинене громадянське суспільство, європейські цінності, креатив та сучасний арт, інновації, інтелектуальний потенціал та бажання рухатися вперед. Тому попереду у нас багато нових спільних починань і проєктів», - заявив посол.

За його словами, зробити Україну більш привабливою та зрозумілою для французів є одним з ключових завдань. І в реалізації цих прагнень роль української громади важко переоцінити.

Посол також подякував французьким українцям за проактивну позицію.

Як повідомлялося, Президент 11 червня 2020 року призначив Вадима Омельченка Надзвичайним і Повноважним Послом України у Французькій Республіці.

Фото: Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції в Фейсбуці