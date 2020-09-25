Українські команди - у фіналі чемпіонату Парижа з футболу серед аматорів

Дві команди, засновані та сформовані українцями у Франції, вийшли до фіналу чемпіонату Парижа з футболу 2019-2020 років серед аматорів.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив президент одного з фіналістів – футбольного клубу FC Bandera Paris Ігор Карумов.

«Залишивши позаду 12 команд, у фінал за звання чемпіонів Парижа сезону 2019-2020 років вийшли дві українські команди: FC Bandera Paris та FC Dragon Team», - повідомив Карумов.

Він запросив уболівальників на фінальний матч, який пройде 27 вересня на стадіоні Стад Елізабет. Початок о 9:30.

Читайте також: Визначилася суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Страсбургу

Як зазначається, футбольний клуб FC Bandera Paris є чинним чемпіоном французької столиці серед аматорів сезону 2018-2019 років.

Фото: надані футбольним клубом FC Bandera Paris