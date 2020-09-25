Українські команди - у фіналі чемпіонату Парижа з футболу серед аматорів
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Укрінформ
Дві команди, засновані та сформовані українцями у Франції, вийшли до фіналу чемпіонату Парижа з футболу 2019-2020 років серед аматорів.
Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомив президент одного з фіналістів – футбольного клубу FC Bandera Paris Ігор Карумов.
«Залишивши позаду 12 команд, у фінал за звання чемпіонів Парижа сезону 2019-2020 років вийшли дві українські команди: FC Bandera Paris та FC Dragon Team», - повідомив Карумов.
Він запросив уболівальників на фінальний матч, який пройде 27 вересня на стадіоні Стад Елізабет. Початок о 9:30.
Як зазначається, футбольний клуб FC Bandera Paris є чинним чемпіоном французької столиці серед аматорів сезону 2018-2019 років.
Фото: надані футбольним клубом FC Bandera Paris