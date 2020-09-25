Визначилася суперниця Світоліної у півфіналі турніру у Страсбургу

Суперницею української тенісистки Еліни Світоліної (№5 WTA) в 1/2 фіналу турніру WTA у Страсбургу (Франція) із призовим фондом 225 тис дол стала Аріна Соболенко з Білорусі (12).

У чвертьфіналі Соболенко обіграла у п'ятницю Катержину Синякову з Чехії - 2:6, 6:3, 6:3, передає Укрінформ.

Матч тривав 2 години 22 хвилини.

Білоруська тенісистка другий рік поспіль зіграє у півфіналі змагань у Страсбургу. Минулого сезону Соболенко зазнала поразки від майбутньої чемпіонки - українки Даяни Ястремської.

2018 року білоруска перемогла Світоліну (6:4, 2:6, 6:1) га турнірі WTA Premier 5 в Ухані (Китай).

Іншу півфінальну пару Internationaux de Strasbourg-2020 склали японка Нао Хібіно (84) та Олена Рибакіна (Казахстан, 18).

На фото: Аріна Соболенко/internationaux-strasbourg.fr.