П'ятий тенісний Кубок Лейвера пройде 2022 року у Лондоні
Укрінформ
П'ятий розіграш Кубка Лейвера з тенісу відбудеться у Лондоні 23-25 вересня 2022 року.
Про це у п'ятницю оголосили організатори змагань, повідомляє офіційний сайт турніру.
У змаганнях на честь прославленого австралійського тенісиста 60-70-х років Рода Лейвера беруть участь команда Європи та команди Світу.
Нинішнього сезону турнір не відбувся через пандемію коронавірусу. Четвертий розіграш Кубка Лейвера запланований на кінець вересня 2021 року у Бостоні (США).
Перші три розіграші Кубка Лейвера проходили на кортах Праги (Чехія), Чикаго (США) та Женеви (Швейцарія).
Фото: lavercup.com.