Українські канадці закликають нардепів відхилити законопроєкт Бужанського про мову

Конґрес українців Канади (КУК) закликає депутатів Верховної Ради відхилити законопроєкт № 2362 Максима Бужанського як такий, що загрожує україномовній освіті та розвитку української мови як єдиної державної.

Про це зазначається в заяві КУК.

«Українська мова є основоположним фундаментом для розвитку незалежної української держави, тому перешкоджання її сталому розвитку служить інтересам Росії, яка впродовж семи років веде війну проти України. Конґрес закликає депутатів Верховної Ради України відхилити цей законопроект», - йдеться у заяві.

Як зазначається, Конґрес українців Канади «приєднується до громадянського суспільства України та всіх занепокоєних громадян України у засудженні законопроєкту № 2362, прийняття якого загрожує україномовній освіті та розвитку української мови як єдиної державної» і «долучається до заклику Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня до членів Верховної Ради України відхилити даний небезпечний законопроєкт».

«Проєкт закону №2362 – це ґрунтовна спроба відновити політику русифікації в Україні, яка впродовж століть заперечувала право українців розмовляти та працювати рідною мовою», – заявила президент Конґресу українців Канади Олександра Хичій.

Вона також передала Надзвичайному і Повноважному Послу Україні в Канаді Андрію Шевченку листа з позицією КУК з цього питання.

Як повідомляв Укрінформ, українці Австралії висловили протест проти розгляду «мовного» законопроєкту Бужанського, а українці Португалії звернулися до Президента України Володимира Зеленського щодо захисту української мови. Світовий конґрес українців засудив напади на українську мову і виступив проти внесеного членом фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським законопроєкту №2362, що передбачає зміни в мовному законодавстві.

Всесвітній рух патріотів України закликав депутатів не голосувати за законопроєкт Бужанського про мову.

Як повідомлялося, у парламенті в п’ятницю, 17 липня, можуть розглянути законопроєкт Бужанського, який передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону №2362. За його словами, цей законопроєкт передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

Фото: Укрінформ, www.ucc.ca