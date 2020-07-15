Українці Португалії просять Зеленського захистити українську мову

Голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха звернувся до Президента України Володимира Зеленського з листом, зазначивши необхідність захистити українську мову з огляду на внесення членом фракції «Слуга народу» Максимом Бужанським проєкту закону №2362 щодо навчання державною мовою в закладах освіти.

Лист розміщено на сторінці Садохи в Facebook.

На переконання спілки, «розгляд цього питання в ВРУ саме тепер є відкритою спробою остаточно дестабілізувати політичну ситуацію в Україні, оскільки для кожного свідомого українця питання мови та історії є рівноцінним поняттю національної безпеки».

У спілці зазначили, що «за останній рік українські громадські організації за кордоном, у своїй більшості, поряд з протидією московській агресії, яка нарощує свою активність, змушені звертати свою увагу на штучну руйнацію економічної та політичної стабільності в Україні», і висловили побоювання, що може відбутися «процес руйнування головної ознаки ідентичності будь-якого народу - національної мови».

«Пане Президенте, звертаємося до Вас з вимогою вжити свій авторитет політичного лідера країни, передбаченого Конституцією України, для захисту національних символів нашої Батьківщини і недопущення розпалювання етнічної ворожнечі всередині України», - йдеться у листі.

Повний текст листа можна переглянути тут.

Як повідомляв Укрінформ, перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко висловив ініціативу фракції включити до порядку денного законопроєкт №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

Голова ВР Дмитро Разумков висловив думку, що цей законопроєкт може бути винесений на голосування у п'ятницю, 17 липня.

Комітет ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики 17 червня рекомендував парламенту відхилити доопрацьовану редакцію законопроєкту №2362 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо навчання державою мовою в закладах освіти».

Раніше, 18 березня, гуманітарний комітет відклав ухвалення рішення стосовно законопроєкту №2362 на наступне засідання для проведення додаткових консультацій, а 30 квітня — відправив документ на доопрацювання.

Автором законопроєкту є член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський (фракція партії «Слуга народу»). Цей документ було зареєстровано в парламенті 31 жовтня 2019 року. Він передбачає внесення змін до законів про мову і про освіту та переносить з 2020 на 2023 рік перехід російськомовних 5-11 класів на навчання українською мовою.

Проти цього законопроєкту свого часу виступило Міністерство освіти і науки, а також Бюджетний комітет ВР і освітянська спільнота.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь також закликав народних депутатів не підтримувати і зняти з розгляду проєкт закону члена фракції «Слуга народу» Максима Бужанського щодо навчання державною мовою в закладах освіти.

За його словами, внесений народним депутатом Максимом Бужанським законопроєкт передбачає істотні зміни до освітнього та мовного законодавства, спрямовані на звуження сфери застосування української мови в освітньому процесі.

Активісти вже анонсували акцію протесту біля будівлі парламенту проти цього законопроєкту на четвер, 16 липня.