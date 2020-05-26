Український театр Фінляндії став переможцем міжнародного театрального інтернет-конкурсу

Український театр Фінляндії увійшов до числа переможців Першого міжнародного театрального інтернет-конкурсу.

Про це в Facebook повідомив організатор, художній керівник і головний режисер театру Ігор Фрей.

«Наша вистава («ZONA» - ред.) отримала 3-є місце серед 140 вистав, а також, я отримав 3-є місце у режисерському конкурсі», - написав Фрей.

Він також повідомив, що Український театр Фінляндї отримав подяку від Всеукраїнської громадської організації Товариство «Знання» України за пропаганду та популяризацію українського театрального мистецтва за кордоном. Також я отримав грамоту від Національної спілки письменників України за виставу «ZONA» і яскраве втілення на сцені сучасної української драматургії.

«Щиро дякую Посольству України у Фінляндії та Ісландії, Товариству українців у Фінляндії за підтримку та допомогу, також моїм любим акторам за чудову роботу!», - додав Ігор Фрей.

Режисер поділився відео з церемонії закриття фестивалю, де про представлену театром роботу було зазначено: «Прекрасна вистава, дуже схвилювала. Гарне вирішення і обсада. Постановка талановита. Режисеру вдалося «розкусити» нелегкі драматургічні витівки, знайти вірний тон та стиль постановки, зробити переконливими образи персонажів. Гарний акторський ансамбль. Ви працюєте з українською сучасною драматургією і з дуже актуальною темою. Працюєте українською, це просто неймовірно!».

Як повідомлялося, Український театр Фінляндії взяв участь у першому міжнародному театральному інтернет-конкурсі «Театр.NET», що проходив проходив з 2 квітня по 15 травня.

В номінації «Аматорські театри» була представлена вистава «ZONA» за п'єсою Павла Ар'є «На початку і наприкінці часів», художній керівник та режисер Ігор Фрей. Автор Павло Ар'є. Жанр трагікомедія. Вистава була подана також на режисерський конкурс.

Варто зазначити, що у квітні 2019 року ця вистава була представлена на міжнародному фестивалі «Схід-Захід» у Кракові, де мала великий успіх.

Як зазначалося, конкурс «Театр.NET» презентує Фестиваль українського аматорського театру «Theatre Day Fest».

Український театр Фінляндіі діє за підтримки Товариства українців у ФІнляндії та за сприяння Посольства України у ФІнляндській Республіці та Республіці Ісландія.

Фото: Укрінформ, Ігор Фрей‎ у Facebook