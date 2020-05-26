Асоціації українців регіону Мурсія - 15 років

Асоціація українців регіону Мурсія відзначає своє 15-річчя.

З річницею асоціацію привітало Консульство України в Малазі, йдеться на сайті установи.

«З нагоди 15-річчя заснування Асоціації українців регіону Мурсія колектив консульства України в Малазі сердечно вітає з цією визначною датою членів Асоціації та усіх співвітчизників, які проживають e цьому регіоні», - зазначається в повідомленні.

У консульстві подякували всім активним учасникам асоціації та її голові Ларисі Пономаренко «за вагомий внесок у справу збереження та популяризації багатої української культури та традицій на далекій іспанській землі, а також за ту увагу, яка приділяється вихованню молодих поколінь українців в Іспанії у дусі патріотизму та любові до своєї Батьківщини».

«Ми високо цінуємо ті зусилля, які докладаються Вами задля зміцнення дружби між українським та іспанським народами, а також для просування інтересів України, укріплення її позитивного іміджу і поширення за кордоном об’єктивної інформації про історичні події та сучасне життя нашої країни, що є особливо важливим у контексті тих викликів незалежності та суверенітету, які нині постали перед Українською Державою. Нехай і надалі ваша самовіддана діяльність сприятиме поглибленню українсько-іспанської дружби і взаєморозуміння та зміцненню міжнародної позиції України!», - зазначили в консульстві.

Як зазначається на сторінці Асоціації українців регіону Мурсія в Facebook, з нагоди 15-ї річниці заснування об’єднання сторінка об’єднання на цьому тижні «стане віртуальним майданчиком для обміну враженнями, фото- та відеозгадками, вітаннями чи будь якою іншою публікацією, пов’язаною з її діяльністю».

Свої вітання, зокрема, надіслало Товариство зв'язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»).

Як розповідається, Асоціація українців регіону Мурсія і Товариство «Україна-Світ» мають довгі роки плідної спільної співпраці: з перших кроків заснування асоціації була підписана угода між нашими громадськими організаціями, яка дала можливість співпраці в культурно-мистецькому та освітньому напрямках», - написала голова товариства Алла Кендзера.

За її словами, надзвичайно велику роботу в асоціації робить українська школа під керівництвом Тетяни Швиденко - Авраміді та мистецькі колективи, які є окрасою культурних заходів у місті. Роботу Асоціації підтримує керівництво регіону Мурсія.

Алла Кендзера (ліворуч) і Тетяна Швиденко-Авраміді «Висловлюємо щиру вдячність керівництву та членам Асоціації за жертовну працю зі збереження українських традицій та своєї національної ідентичності», - написала Алла Кендзера.

Фото: malaga.mfa.gov.ua, Olena Zavitailo, Kendzera Alla у Facebook