Зеленський привітав Український конгресовий комітет Америки з 80-річчям
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський привітав Український конгресовий комітет Америки з 80-ю річницею створення та подякував за відстоювання інтересів України.
Про це глава держави написав у Twitter.
"Вітаю Український конгресовий комітет Америки з 80-ю річницею створення!", - зазначив Зеленський.
Він додав, що від початку свого існування комітет відіграє надзвичайно важливу роль у житті української громади в США
Президент також висловив глибоку вдячність за величезний внесок у захист прав та відстоювання інтересів України.
Як відомо, Український конгресовий комітет Америки (УККА) був утворений 24 травня 1940 року.
У вівторок, 26 травня, УККА проведе 26 травня онлайн-святкування з нагоди 80-річчя від дня свого заснування.
Фото: Офіс Президента