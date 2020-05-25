Зеленський привітав Український конгресовий комітет Америки з 80-річчям

Президент Володимир Зеленський привітав Український конгресовий комітет Америки з 80-ю річницею створення та подякував за відстоювання інтересів України.

Про це глава держави написав у Twitter.

"Вітаю Український конгресовий комітет Америки з 80-ю річницею створення!", - зазначив Зеленський.

Він додав, що від початку свого існування комітет відіграє надзвичайно важливу роль у житті української громади в США

Президент також висловив глибоку вдячність за величезний внесок у захист прав та відстоювання інтересів України.

Як відомо, Український конгресовий комітет Америки (УККА) був утворений 24 травня 1940 року.

У вівторок, 26 травня, УККА проведе 26 травня онлайн-святкування з нагоди 80-річчя від дня свого заснування.

Фото: Офіс Президента