Український конґресовий комітет Америки готується відзначити своє 80-річчя

Український конґресовий комітет Америки (УККА) проведе 26 травня онлайн-святкування з нагоди 80-річчя від дня заснування організації.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці УККА в Facebook.

«Український конґресовий комітет Америки (УККА), не припиняючи свого зобов’язання представляти інтереси українсько-американської спільноти та підтримувати незалежність України, цього місяця відзначатиме 80-ту річницю свого заснування», - зазначається у повідомленні і додається: «Ми сподіваємось, що громада приєднається до нас у вівторок, 26 травня, о 19:30 (EDT) у відзначенні знаменної річниці УККА».

Зауважується, що першопочаткові плани з відзначенння цієї віхи довелося скасувати через пандемію COVID-19, проте «УККА приймає виклик часу, як це робив протягом своєї багаторічної історії, коригуючи свою стратегію святкування цього історичного ювілею на практиці».

Щоб приєднатися до святкової програми, потрібно увійти у будь-який акаунт:

YouTube – https://bit.ly/UCCATube,

UCCA’s Facebook Page – https://www.facebook.com/pg/UCCA.org/videos,

UCCA’s Website – www.ucca.org.

«Піднесіть віртуальний тост за довгу історію УККА та побажайте нашій організованій українсько-американській спільноті ще багато років!», - закликали в Українському конґресовому комітеті Америки.

Як зазначається, УККА представляє інтереси близько 2 млн американців українського походження.

Організацію було засновано 24 травня 1940 року на І-му Конґресі американських українців у Вашингтоні за участі понад 800 делеґатів від 188 місцевостей.

Як зауважив президент УККА в 1992-2016 рр. Аскольд Лозинський у публікації для «Українського погляду», сьогодні УККА «являє собою центральну національну координаційну організацію, конґрес української громади в Сполучених Штатах Америки». «Він здійснює свої функції через два національних офіси: один у Нью-Йорку, інший у столичному Вашингтоні (останнє бюро офіційно відоме як Українська національна інформаційна служба – УНІС), а також через свої осередки від Лонг-Айленда до Лос-Анджелеса, постійні ради, комісії та комітети, і так само через численні спеціальні установи "ad hoc"», - зазначив експрезидент УККА.

Детальніше про діяльність УККА можна прочитати тут.

Фото: Укрінформ, Ukrainian Congress Committee of America в Facebook