Українці світу відзначають День вишиванки

Всесвітній день вишиванки, який відзначають сьогодні, - це свято, покликане сприяти збереженню споконвічних народних традицій створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

День вишиванки традиційно святкують у третій четвер травня. Цей день не є офіційним святом, але відзначають його не тільки в Україні, але й за її межами – українці та всі прихильні до нас та до нашої культури люди.

Норвегія

"Українці Норвегії вітають Україну та міжнародну українську спільноту з Днем вишиванки Пам’ятаймо про українське коріння, бережімо мову та традиції. Нехай наша Ненька квітне, а українці живуть у добробуті та мирі. Слава Україні!", - йдеться у відеопривітанні від українців Норвегії.

Бразилія

"У сучасних надскладних умовах пандемії, надзвичайного стану, рекордних показників уражених COVID-19 у Бразилії (291 579), особливо у Сан-Паулу (штат посідає 1-ше місце у країні з 69 859), ми надзвичайно щасливі, що наші дорогі українці, за ініціативи та у взаємодії з Консульством України у м.СанПаулу згуртувалися аби продемонструвати усю красу не тільки свою як однієї з найвродливіших націй, так і усю ідентичність, привабливість, особливість, яскравість, унікальність, сучасність нашої української вишиванки! Це просто щастя бачити надзвичайно красивих ззовні та всередині українців, їхніх бразилійських улюблених пар та змішаних по крові діточок", - зазначили в Консульстві України у м.Сан-Паулу.

За унікальні, виготовлені в українському стилі маски висловлено вдячність в консульстві подякували @Ihor Holodivskyy, а за гуртування громади для флешмобу - Почесному консулу України в м. Сан-Паулу Жорже Рибці.

Туніс

Асоціація українців в Тунісі «Берегиня» провела фотофлешмоб до Дня вишиванки.

Китай

Посольство України в Китаї провело онлайн-акцію «Одягни вишиванку!» запросивши усіх охочих підтримати українську культуру і традиції. Як зазначається, акція ще триває.

ОАЕ

Українців в ОАЕ запрошують на український вечір онлайн «Одягни у вишиванку душу». «Кажуть: щоб одягнути вишиванку на тіло, спершу треба одягти її на свою душу. Допомагатимемо в цьому сьогодні. Насолоджуйтесь співом української душі з 18:30 до 20:00 за часом Абу-Дабі на сторінці Української громади ОАЕ», - написав координатор української громади в Абу-Дабі Євгеній Семенов.

«Сьогодні з нами будуть ОАЕ, Донеччина, Львівщина та ще одна країна, яка живе за українським часом. Милуватимемось чудовим вокалом та звуками скрипки, піаніно, саксофона й гітари. Це міг би вийти чудовий гурт, водночас в умовах пандемії всі артисти виступатимуть окремо в себе дома», - зазначив активіст.

Вітання з Днем вишиванки також опублікували в Союзі українців Румунії.

Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.

Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах.

Фото: china.mfa.gov.ua, Consulado da Ucrânia em São Paulo / Консульство України у м.Сан-Паулу, Yevheniy Semenov, Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії в Facebook

Відео: DUFT Trondheim, Мaison ukrainienne en Тunisie "Berehynya".Українці в Тунісі"