Українці світу єднаються у вишиванці: красу вишитої сорочки показали в міжнародному флешмобі

Українські веломандрівники Сергій Толстіхін і Юлія Мазур до Дня вишиванки 2020 запустили міжнародний флешмоб «Вишиваний ланцюг єдності», в якому об'єдналися українці з майже 50 країн світу.

Відповідне відео розміщене на YouTube.

«Сьогодні День вишиванки, і ми вбралися у наші класні вишиванки. Я вдягнув сорочку, яку 70 років тому моя бабця пошила моєму діду. Рік тому ми велосипедами проїхали 20 країн Європи, зустрічалися з українською діаспорою, з вами. І сьогодні ми закликаємо вас вдягнути вишиванку», - заохотив Сергій Толстіхін.

Розповідається, що рік тому Сергій Толстіхін і Юлія Мазур на велосипедах відвідали 20 країн Європи, в кожній з країн зустрілись з українською діаспорою, зняли серію інтерв'ю про життя українців за кордоном. До Дня вишиванки-2020 Сергій та Юлія запустили міжнародний флешмоб «Вишиваний ланцюг єдності», в якому об'єдналися українці з близько 50 країн світу.

У флешмобі, зокрема, взяли участь наші співвітчизники зі Швеції, Щвейцарії, Канади, Німеччини, Нідерландів, Фінляндії, Лівану, Італії, Китаю, Японії, Данії, Латвії, Угорщини, Лівану, Туреччини, Норвегії, Бельгії, Естонії, Австрії, Польщі, США, Литви, Люксембургу, Греції, Чехії, Португалії, Словаччини тощо. Вишиванки також вдягли представники Конгресу українців Канади - відділ Торонто, Посольства України в Фінляндії та Ісландії, військові, медики, волонтери тощо.

Як повідомляв Укрінформ, українці в різних куточках планети долучаються до відзначення Всесвітнього дня вишиванки, який цього року припадає на 21 травня. Зокрема, перший український часопис Австралії «Вільна Думка» разом з Посольством України в Австралії оголосили фотоконкурс «Моя вишиванка». Українки в Греції розпочали фотофлешмоб. Кредитова спілка «Будучність» (BCU Financial) в Канаді ініціювала з цієї нагоди фотоконкурс. А українців у Бельгії запрошують на віртуальний парад вишиванок. В Тунісі українці провели карантинний вишиванковий флешмоб, а в Індії презентували пісню про вишиту сорочку.

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Конгрес українців Канади (UCC) пропонує долучитися до онлайн-флешмобу до Дня вишиванки. Світовий конґрес українців оголосив флешмоб до Дня вишиванки. Українці Росії проведуть флешмоб «Вишиванка-2020», а в ОАЕ відбудеться віртуальний парад вишитих сорочок та традиційний фотофлешмоб української громади #ЕміратиВВишиванці.

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