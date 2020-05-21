СУМ в Аргентині представив проєкт «Вишивана Україна»

Спілка української молоді (СУМ) в Аргентині до Всесвітнього дня вишиванки представила проєкт «Вишивана Україна».

Про це повідомляється на сторінці CYM Argentina в Facebook.

«Цього року, щоб святкувати День вишиванки, ми вирішили знайти різні візерунки вишивки по регіонах України. Старше Юнацтво СУМу працював над різними образами, щоб продемонструвати різноманітність кольорів та дизайну», - йдеться у дописі.

В рамках проєкту представлені світлини зі зразками української вишивки з різних частин України: Київщини, Полтавщини, Волині, Івано-Франківщини, Тернопільщини, Закарпаття, Житомирщини тощо.

Напередодні СУМ в Аргентині ініціював флешмоб до Дня вишиванки, в рамках якого закликав вразити світ красою і розмаїттям українських вишиванок.

«Долучайтесь до нас!

1) Сфотографуй себе у вишиванці.

2) Поділися історією або постом.

3) Позначуйся! @CYMargentina

4) Познач допис #хештег: #СУМвишиванкa #ДеньВишиванки

#CYM #CYMargentina #СУМ #СУМаргентина», - зазначалося в дописі.

Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.

Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах світу.

Фото: Nicolas Pavlushkov