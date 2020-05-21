СУМ в Аргентині представив проєкт «Вишивана Україна»
Про це повідомляється на сторінці CYM Argentina в Facebook.
«Цього року, щоб святкувати День вишиванки, ми вирішили знайти різні візерунки вишивки по регіонах України. Старше Юнацтво СУМу працював над різними образами, щоб продемонструвати різноманітність кольорів та дизайну», - йдеться у дописі.
В рамках проєкту представлені світлини зі зразками української вишивки з різних частин України: Київщини, Полтавщини, Волині, Івано-Франківщини, Тернопільщини, Закарпаття, Житомирщини тощо.
Напередодні СУМ в Аргентині ініціював флешмоб до Дня вишиванки, в рамках якого закликав вразити світ красою і розмаїттям українських вишиванок.
«Долучайтесь до нас!
1) Сфотографуй себе у вишиванці.
2) Поділися історією або постом.
3) Позначуйся! @CYMargentina
4) Познач допис #хештег: #СУМвишиванкa #ДеньВишиванки
#CYM #CYMargentina #СУМ #СУМаргентина», - зазначалося в дописі.
Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.
Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.
Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах світу.
Фото: Nicolas Pavlushkov