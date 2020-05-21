В МЗС до Дня вишиванки запропонували тест на знання української вишивки
Тест розміщено на сторінці МЗС у Facebook.
«Щорічно у третій четвер травня українці в усьому світі вдягають національний одяг на роботу чи навчання, гуртуються у флешмоби та викладають чудові світлини у вишиванках. Цього року ми підготували для вас святковий квіз та пропонуємо ще раз перевірити свій культурний код», - повідомляється в дописі.
В МЗС заохотили пересвідчитися, чи легко відрізнити українську вишивку від інших.
Результатом тесту пропонується поділитися на своїх сторінках у соцмережах та в коментарях до допису.
Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.
Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.
Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах.