В МЗС до Дня вишиванки запропонували тест на знання української вишивки

Міністерство закордонних справ України з нагоди Дня вишиванки презентувало тест, аби кожен охочий міг перевірити свій культурний код.

Тест розміщено на сторінці МЗС у Facebook.

«Щорічно у третій четвер травня українці в усьому світі вдягають національний одяг на роботу чи навчання, гуртуються у флешмоби та викладають чудові світлини у вишиванках. Цього року ми підготували для вас святковий квіз та пропонуємо ще раз перевірити свій культурний код», - повідомляється в дописі.

В МЗС заохотили пересвідчитися, чи легко відрізнити українську вишивку від інших.

Результатом тесту пропонується поділитися на своїх сторінках у соцмережах та в коментарях до допису.

Читайте також: Українці світу відзначають День вишиванки

Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.

Читайте також: Працівники Посольства США вбралися у вишиванки

Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах.