Працівники Посольства США вбралися у вишиванки

Працівники Посольства США в Україні з нагоди Дня вишиванки вбралися у свої улюблені вишиті сорочки.

Світлини вбраних у вишиванки американських дипломатів Посольство оприлюднило у Facebook.

«З нагоди Дня вишиванки команда посольства США вбралася у свої найліпші вишиті сорочки. Святкуйте сьогодні разом з нами й діліться вашими фото улюблених вишиванок», - зазначили в диппредставницві.

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Як повідомлялося, щороку в Україні у третій четвер травня відзначають День вишиванки. Цього року свято припало на 21 травня.

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Українська вишиванка нарівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури. Вишивка має тисячолітню історію. Кожен регіон України має свій особливий візерунок. У вишиванці "закодовані" всі ключові цінності людського життя: свобода, щастя, доля, любов.

Нині День вишиванки відзначається у понад 50 країнах світу.