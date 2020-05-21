Посол Нідерландів вбрався у вишиванку в нідерландському стилі

Посол Королівства Нідерландів в Україні Йеннес де Мол вдягнув вишиванку в нідерландському стилі, створену у співпраці нідерландським дизайнером Емілі Германс та українським виробником етноодягу «Едельвіка».

Про це повідомляється на сайті Посольства Нідерландів в Україні.

«Я був вражений красою вишиванок на День Незалежності, коли я тільки приїхав в Україну. Мені подобається ідея «традицій в інноваціях та інноваційності традиції». Моя роль як посла - створювати міст між Нідерландами та Україною, і цей проєкт повною мірою реалізує це прагнення. Я дуже задоволений результатом. Ця вишиванка символізує те, наскільки ми цінуємо цю прекрасну українську традицію, якій ми хотіли додати відтінок нідерландських інновацій. Я дуже задоволений цим поєднанням і носитиму цю вишиванку з гордістю», - заявив нідерландський посол Йеннес де Мол.

Створення унікального дизайну даної вишиванки стало результатом вебінару, присвяченого тенденціям використання різних технік вишивки.

«Орнаменти та кольори нідерландського острова Маркен, символічність підібраних елементів та типові українські техніки вишивки гармонійно поєднуються у цілісну картину», - наголошується у повідомленні.

Як зазначили у посольстві, історія нідерландської вишиванки розповідає про традиції двосторонніх відносин Нідерландів та України: співпраці у багатьох пріоритетних галузях економіки, сільського господарства, освіти, культури, прав людини, миру та справедливості.

«У День Вишиванки, 21 травня цього року, ми пишаємося тим, що ділимося з вами результатами цього натхненного проєкту міжкультурної співпраці та сподіваємось, що він знайде своє особливе місце та значення у вашій власній історії Нідерландів та України», - заявили у посольстві.

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День Вишиванки виник у 2006 році та став міжнародним. Він відзначається щороку у третій четвер травня. Цей день покликаний об'єднати всіх українців у світі, незалежно від віросповідання, мови, якою вони говорять чи місця їх проживання. Це свято-флешмоб: в цей день багато людей носять вишиванки, вшановуючи українську культуру, єдність, і патріотизм.

Фото: NL Embassy in UA