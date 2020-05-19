В ОАЕ відбудеться перший онлайн-парад вишиванок

Українці в ОАЕ готуються провести 21 травня віртуальний парад вишитих сорочок.

Про це повідомляється на сторінці Української громади в Абу-Дабі в Facebook.

«З нагоди Всесвітнього дня вишиванки долучайтесь до вже традиційного фотофлешмобу української громади #ЕміратиВВишиванці та першого віртуального параду вишиванок в ОАЕ! Шостий рік поспіль в середині травня Об'єднані Арабські Емірати одягаються у вишиті сорочки», - йдеться у дописі.

Як зазначається, ідея флешмобу дуже проста: до 22 травня треба опублікувати в соцмережах свої фото у вишиванках із гештегом #еміративвишиванці. У фейсбуці можна зробити mention сторінки Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ.

У дописі також розповідається, як долучитися до онлайн-параду. «Враховуючи цьогорічні пандемічні умови і відсутність можливості влаштувати традиційні великі зустрічі з нагоди свята, все одно покажемо, що вишиті сорочки єднають Емірати - влаштуємо парад вишиванок онлайн! Щоб взяти участь в онлайн-параді, надсилайте свої фото чи відео у вишитих сорочках разом з назвою міста, в якому знімали, на пошту ukrainians.ae@gmail.com - бажано переслати все до 14:00 21 травня. З усіх матеріалів змонтуємо спільне відео - онлайн-парад», - розповіли організатори.

Фото: Ukrainian Community in the UAE / Українська громада ОАЕ у Facebook