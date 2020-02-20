Музей української діаспори запрошує на виставковий проєкт «Єврейський погляд»

В Музеї української діаспори 27 лютого відбудеться відкриття виставкового проєкту «Єврейський погляд».

На виставці будуть представлені твори вибраних сучасних українських єврейських художників, а також єврейських мистців, що походять з України, йдеться на сторінці події у Facebook.

На виставці, зокрема, експонуватиметься маловідомий широкому загалу графічний цикл «Голокост» Михайла Туровського (США) із фондів Національного художнього музею України, створений у Києві 1973 року ще до еміграції мистця. Туровський jдним із перших в українському образотворчому мистецтві розкриває трагедію Бабиного яру: правдиво і разом із тим сакралізовано.

Також колишній киянин Михайло Глейзер (США) представлений на виставці графічними роботами початку 1980-х рр. - сюжетами з міського єврейського життя та ілюстраціями до творів Григорія Кановича та Ісаака Бабеля.

Образи з минулого, історія, що зникає на очах, постає на полотнах ще одного представника старшої мистецької генерації Германа Гольда. Питання релігійно-філософського змісту підіймає у своїх творах Борис Коган з київської живописної династії.

На виставці також експонуватимуться роботи Давида Бродського, Матвія Вайсберга, Ірини Климової, Олександра Ройтбурда, Альберта-Лейзера Фельдмана, Пінхаса (Павла) Фішеля, Владислава Шерешевського, з яких постає уявлення про багатогранний український єврейський світ. Це і побутові сцени з колоритними персонажами, що ніби прибули з історичних маленьких українських містечок, і метафізичні пейзажі, й символічні композиції, а також пронизливі портрети й іронічні рефлексії.

«Ми прагнемо зазирнути в український єврейський мистецький світ, який часто-густо виходить за територіальні межі України, але завжди залишається невід’ємною частиною нашої історії та багатонаціональної культури», - зазначила директорка Музею української діаспори та куратор виставки Оксана Підсуха.

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Як повідомляється, у проєкті експонуються твори з колекцій Музею української діаспори, Національного художнього музею України та приватних колекцій. Виставку створено за участі Інституту розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр, Музею Шолом-Алейхама.

Виставковий проєкт «Єврейський погляд» триватиме до 24 травня 2020 року.

Фото: ugallery.com.ua, Музей української діаспори‎ у Facebook