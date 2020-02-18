Унікальні роботи українських митців представлять на виставці в Торонто

В Торонто 21 лютого відкриється виставка робіт українських та зарубіжних митців «Спокуса», організована Канадсько-українською мистецькою фундацією (КУМФ).

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Канадсько-українська мистецька фундація ласкаво запрошує шанувальників мистецтва у чарівний світ краси людини, почуттів та емоцій. Будуть представлені унікальні твори таких визначних українських та зарубіжних мистців, як Мирон Левицький, Яків Гніздовський, Лео Мол (Леонід Молодожанин), Григорій Крук, Анатоль Струвер, Ярослав Крушельницький, Богдан Головацький, Василь Кондратюк, Олег Лесюк, Олег Недошитко, Роман Зузук та інші», - йдеться у повдіомленні.

Виставка проходитиме в Галереї КУМФ за адресою: 145 Evans Ave., Suite #101, Etobicoke, ON, M8Z 5X8 та триватиме до 15 березня.

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Офіційне відкриття відбудеться в п'ятницю, 21 лютого, о 19:00.

Фото: Ukrainian Canadian Art Foundation KUMF Gallery у Facebook