На конференції в Канаді говоритимуть про інформаційну війну Росії проти України та діаспори

В Торонто 22 лютого відбудеться присвячена Україні конференція, організована Ліґою українців Канади (ЛУК), Ліґою українок Канади та видавництвом «Гомін України».

Про це повідомляється на сторінці ЛУК у Facebook.

«Ліґа українців Канади, Ліґа українок Канади та в-во «Гомін України» запрошують Вас на конференцію у суботу, 22 лютого в Олд Мілл (21 Old Mill Road, Toronto)», - йдеться у дописі.

Відкриє захід о 9:30 громадсько-політичний діяч Андрій Левус з доповіддю «Сучасна ситуація в Україні».

Перша панель конференції (10:00 – 11:15) буде присвячена питанням інформаційної війни Росії проти України та української діаспори.

Під час другої панелі (11:45 – 1:00) доповідачі розкажуть про гуманітарну допомогу від ЛУК та Ліґи українок Канади в сучасних реаліях України.

З усіх питань пропонується звертатися за електронною адресою luc@lucorg.com або за телефоном 416.516.8223.

Фото: Укрінформ; League of Ukrainian Canadians у Facebook