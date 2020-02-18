На конференції в Канаді говоритимуть про інформаційну війну Росії проти України та діаспори
Про це повідомляється на сторінці ЛУК у Facebook.
«Ліґа українців Канади, Ліґа українок Канади та в-во «Гомін України» запрошують Вас на конференцію у суботу, 22 лютого в Олд Мілл (21 Old Mill Road, Toronto)», - йдеться у дописі.
Відкриє захід о 9:30 громадсько-політичний діяч Андрій Левус з доповіддю «Сучасна ситуація в Україні».
Перша панель конференції (10:00 – 11:15) буде присвячена питанням інформаційної війни Росії проти України та української діаспори.
Під час другої панелі (11:45 – 1:00) доповідачі розкажуть про гуманітарну допомогу від ЛУК та Ліґи українок Канади в сучасних реаліях України.
З усіх питань пропонується звертатися за електронною адресою luc@lucorg.com або за телефоном 416.516.8223.
Фото: Укрінформ; League of Ukrainian Canadians у Facebook