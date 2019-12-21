У Чехії вшанували пам’ять дипломатів УНР

До Дня працівників дипломатичної служби, який відзначається 22 грудня, працівники Посольства України в Чехії поклали квіти на могили українських дипломатів періоду УНР.

Про це диппредставництво повідомляє у Facebook.

«У п’ятницю, 20 грудня, посол України в Чехії Євген Перебийніс та працівники посольства вшанували пам’ять десяти послів та дипломатів Української Народної Республіки, похованих на цвинтарях у Празі та Подєбрадах», - йдеться у дописі.

Зокрема, на Ольшанському кладовищі Праги вшановано пам’ять керівника канцелярії МЗС УНР Івана Мірного та послів УНР: Празі - Максима Славінського, у Лондоні - Миколи Стаховського, у Відні - Григорія Сидоренка, у Фінляндії, Швеції та Норвегії - Костя Лоського, у Румунії й Угорщині - Миколи Галагана.

Пам’ять дипломатів УНР вшанували у Чехії / Фото: Посольство України в Чехії, Facebook

На цвинтарі у Подєбрадах працівники посольства поклали квіти до колумбарію, в якому зберігається прах посла УНР у Римі Дмитра Антоновича, консула в Цюріху Олександра Вілінського, міністра закордонних справ УНР та посла в Бухаресті Костянтина Мацієвича, керівника дипломатичної місії у США, в Естонії та Латвії Євгена Голіцинського.

Колумбарій було збудовано в 1933 році з ініціативи та за кошти викладачів Української господарської академії в Подєбрадах.

Загалом, на території Чехії розташовано чи не найбільше в Європі місць української пам’яті. У міжвоєнний період, після поразки Армії УНР у боротьбі з більшовицькою Росією, Чехословаччина стала домівкою для понад 20 тисяч українських емігрантів – військових, студентів, представників культурної інтелігенції. Багато з них вважали більшовицьку окупацію тимчасовою й мріяли про відновлення української державності в найближчі роки. Проте більшості довелося знайти на чеській землі свій останній спочинок.

Фото: Посольство України в Чехії, Facebook