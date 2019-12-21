У Чехії вшанували пам’ять дипломатів УНР
Про це диппредставництво повідомляє у Facebook.
«У п’ятницю, 20 грудня, посол України в Чехії Євген Перебийніс та працівники посольства вшанували пам’ять десяти послів та дипломатів Української Народної Республіки, похованих на цвинтарях у Празі та Подєбрадах», - йдеться у дописі.
На цвинтарі у Подєбрадах працівники посольства поклали квіти до колумбарію, в якому зберігається прах посла УНР у Римі Дмитра Антоновича, консула в Цюріху Олександра Вілінського, міністра закордонних справ УНР та посла в Бухаресті Костянтина Мацієвича, керівника дипломатичної місії у США, в Естонії та Латвії Євгена Голіцинського.
Колумбарій було збудовано в 1933 році з ініціативи та за кошти викладачів Української господарської академії в Подєбрадах.
Загалом, на території Чехії розташовано чи не найбільше в Європі місць української пам’яті. У міжвоєнний період, після поразки Армії УНР у боротьбі з більшовицькою Росією, Чехословаччина стала домівкою для понад 20 тисяч українських емігрантів – військових, студентів, представників культурної інтелігенції. Багато з них вважали більшовицьку окупацію тимчасовою й мріяли про відновлення української державності в найближчі роки. Проте більшості довелося знайти на чеській землі свій останній спочинок.
Фото: Посольство України в Чехії, Facebook