В Японії пройде фестиваль "Українське Різдво"

Дводенний фестиваль "Українське Різдво" відбудеться 21-22 грудня в Токіо.

Про це йдеться на сторінці громади українців в Японії "Краяни" у Facebook.

"Зимові свята - чи не найулюбленіший час для нас, українців. Де б ми не були, традиції зберігаємо! Цього року маємо нагоду познайомити наших японських друзів та друзів з іншиїх країн з цікавим та найколоритнішим святкуванням! Запрошуємо вас на дводенний фестиваль "Українське Різдво", - йдеться у дописі.

Повідомляється, що у гостей свята буде можливість навчитися виготовляти українські обереги, розмальовувати «миколайчиків» - спечених за традиційним українським рецептом пряників, готувати українські страви.

"Святий Миколай почитає казочки для дітей, слухняним принесе маленькі подаруночки. Матимете можливість послухати та разом поспівати колядок, і ще багато чого цікавого чекатиме на вас 21 та 22 грудня", - розповідається у соцмережі.

Читайте також: У Страсбурзі вже почали святкувати Різдво

Захід організований громадою українців в Японії "Краяни", Посольством України в Японії та Українською школою "Джерельце" у співпраці з районом Мінато-ку та за підтримки Місії Православної церкви України в Японії.

Фото: Укрінформ, Українці в Японії "Краяни" у Facebook