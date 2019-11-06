У Канберрі молитимуться за жертв Голодомору в Україні
Укрінформ
Поминальна літургія із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні відбудеться у Канберрі 24 листопада.
Про це повідомляє Посольство України в Австралії у Facebook.
«24 листопада 2019 року об 11:30 Посольство України в Австралії та українська громада Канберри запрошують Вас і Ваші родини на поминальну літургію із вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років в Україні», - йдеться у дописі.
Повідомляється, що служба традиційно відбудеться біля знаку Голодомору на території Українського православного центру, під керівництвом отців Михайла Соломка та Володимира Калинецького.
Участь у заході візьмуть, зокрема, Посол України Микола Кулініч, представники дипкорпусу, українська громада та друзі України.
Фото: Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia у Facebook