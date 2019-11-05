СКУ розпочинає кампанію з підвищення в Німеччині обізнаності про Голодомор

Світовий конґрес українців (СКУ) разом із Посольством України в Німеччині та українською громадою в Німеччині розпочинає низку ініціатив, спрямованих на підвищення в країні обізнаності про Голодомор.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Світовий конґрес українців (СКУ) разом із Посольством України в Німеччині та українською громадою в Німеччині розпочинає низку ініціатив, спрямованих на підвищення обізнаності про Голодомор серед виборних посадових осіб, науковців та громадянського суспільства Німеччини. Метою кампанії з підвищення обізнаності про Голодомор є визнання німецьким Бундестаґом Голодомору як акту геноциду українського народу», - йдеться у повідомленні.

В СКУ нагадали, що раніше цього року петиція з закликом до визнання Голодомору Німеччиною за великої підтримки української діаспори здобула необхідні 50 000 підписів та була подана до Комітету Бундестаґу з розгляду петицій для подальших рекомендацій. Комітет провів засідання 21 жовтня 2019 р. і на підставі розгляду цього питання зробив висновок про необхідність його подальшого вивчення.

Як зазначається, СКУ координує ініціативи з підвищення обізнаності про Голодомор, об’єднуючи ключові українські зацікавлені сторони, включно з Послом України в Німеччині Андрієм Мельником, Посольством України в Німеччині, Об’єднанням Українських Організацій у Німеччині та іншими основними українськими організаціями і громадськими діячами.

У кампанії буде задіяне широке коло релігійних провідників, політиків, науковців та представників громадянського суспільства. Для інформування про Голодомор різні ініціативи будуть включати конференції, залучення засобів масової інформації, відеопрезентації свідчень очевидців Голодомору, висвітлення фільмів, кампанії в соціальних мережах, брифінги з політиками та пам'ятні заходи.

“Керуючись гаслом “Україна пам'ятає – світ визнає!”, ми мусимо вирішити поставлене перед нами завдання – об'єднати зусилля та досвід українців у всьому світі в одну координовану кампанію з підвищення в Німеччині обізнаності про Голодомор. Ми мусимо діяти разом в пам'ять про мільйони жертв сталінського терору, спрямованого на геноцид”, – заявив віцепрезидент СКУ і голова комісії СКУ з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу Стефан Романів.

Фото: Укрінформ, Ukrainian World Congress - Свiтовий Конґрес Українців у Facebook