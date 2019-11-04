Українці в Лісабоні проведуть щорічну акцію до Дня пам’яті жертв голодоморів

Українці в Лісабоні проведуть 23 листопада щорічну акцію «Мирна хода» до Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Про це повідомив у Facebook голова Спілки українців у Португалії Павло Садоха.

«У Лісабоні щорічна акція «Мирна хода» відбудеться 23 листопада о 20:00 на площі Largo do Leão (вище церкви УГКЦ) з ходою зі свічками через площу Аламеда до церкви УГКЦ на Quirino de Fonseca 2 і завершиться панахидою», - написав Садоха.

Він нагадав, що щороку в четверту суботу листопада «світове українство вшановує пам’ять жертв голодоморів в Україні, вчинених московсько-большевистським режимом у минулому столітті».

«Країна за країною, українці просять парламенти визнавати Голодомор геноцидом. Не лише для вшанування пам’яті та уникнення повторення у майбутньому, але й щоб зупинити сьогоднішню московську агресію», - додав Садоха.

Він зауважив, що зараз питання визнання Голодомору геноцидом знаходиться на розгляді в німецькому Бундестазі. «Своїми акціями по світу ми підтримаємо українців в Німеччині і покажемо важливість цього питання для кожного українця. Для кожної людини, що прагне миру», - наголосив голова Спілки українців у Португалії.