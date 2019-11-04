9 українських активістів вступили до лав «Італійських радикалів» для спільної боротьби за Марківа
Про це написав голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook.
«Вперше в історії політичної сили (політичного руху "Італійські радикали" – ред.) до її лав вступили 9 представників української громади Італії. Головним мотивом, що спонукав українців приєднатися до "Італійських радикалів", стала позиція цієї політсили у справі Віталія Марківа. Адже радикали були єдиною політичною формацією, яка публічно заявила про абсурдність цієї справи і оголосила про боротьбу за справедливість та звільнення Марківа», - зазначив у дописі Городецький.
Іншим мотивом, за його словами, стала активна боротьба радикалів з путінським режимом та підтримка України. Як зазначив Городецький, «під час останнього візиту Путіна до Рима, для прикладу, було лише дві акції протесту: української громади та радикалів».
Голова Християнського товариства українців в Італії зазначив, що 1-3 листопада в Турині (Італія) проходив 18-й звітно-виборчий Конгрес італійського політичного руху "Італійські радикали". Хоча ця політична формація і не є дуже чисельною, вона є надзвичайно відомою своїми політичними баталіями за справедливість та права людини, додав Городецький.
«Власне, ця політична сила спільно з адвокатом Раффаеле Делла Валле домоглася перегляду в апеляції судового рішення у справі відомого телеведучого Ензо Тортора, якого безпідставно було засуджено за приналежність до мафії на підставі свідчень самих мафіозі. Ензо Тортора був виправданий, а його справа стала символом поганого судочинства», - розповів голова Християнського товариства українців в Італії.
За словами Городецького, три дні в Турині говорилося про справу Марківа. В конгресі взяли участь двоє італійських сенаторів та політики різного рівня. Ця тема висвітлювалася у ЗМІ.
«За підсумками роботи Конгресу було прийнято резолюцію, в якій багато уваги приділено темі Марківа. Новобране керівництво партії заявило, що продовжуватиме боротися за справедливість у цій справі. На Конгресі до Національного Комітету, керівного органу політичного руху, було обрано двох представників української делегації», - написав Городецький.
У дописі зазначається, що "Італійські радикали" є єдиною політичною силою, яка існує лише за рахунок членських внесків членів. Кожен учасник сплачує щороку 200 євро внеску. Це дозволяє радикалам бути абсолютно незалежними.
Як відомо, 12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.
Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.
Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.
Фото: Олесь Городецький у Facebook