9 українських активістів вступили до лав «Італійських радикалів» для спільної боротьби за Марківа

Дев'ять представників української громади Італії вступили до політичного руху "Італійські радикали" (“Radicali italiani”), щоб спільно боротися за несправедливо засудженого бійця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Про це написав голова Християнського товариства українців в Італії Олесь Городецький у Facebook.

«Вперше в історії політичної сили (політичного руху "Італійські радикали" – ред.) до її лав вступили 9 представників української громади Італії. Головним мотивом, що спонукав українців приєднатися до "Італійських радикалів", стала позиція цієї політсили у справі Віталія Марківа. Адже радикали були єдиною політичною формацією, яка публічно заявила про абсурдність цієї справи і оголосила про боротьбу за справедливість та звільнення Марківа», - зазначив у дописі Городецький.

Іншим мотивом, за його словами, стала активна боротьба радикалів з путінським режимом та підтримка України. Як зазначив Городецький, «під час останнього візиту Путіна до Рима, для прикладу, було лише дві акції протесту: української громади та радикалів».

Голова Християнського товариства українців в Італії зазначив, що 1-3 листопада в Турині (Італія) проходив 18-й звітно-виборчий Конгрес італійського політичного руху "Італійські радикали". Хоча ця політична формація і не є дуже чисельною, вона є надзвичайно відомою своїми політичними баталіями за справедливість та права людини, додав Городецький.

«Власне, ця політична сила спільно з адвокатом Раффаеле Делла Валле домоглася перегляду в апеляції судового рішення у справі відомого телеведучого Ензо Тортора, якого безпідставно було засуджено за приналежність до мафії на підставі свідчень самих мафіозі. Ензо Тортора був виправданий, а його справа стала символом поганого судочинства», - розповів голова Християнського товариства українців в Італії.

За словами Городецького, три дні в Турині говорилося про справу Марківа. В конгресі взяли участь двоє італійських сенаторів та політики різного рівня. Ця тема висвітлювалася у ЗМІ.

«За підсумками роботи Конгресу було прийнято резолюцію, в якій багато уваги приділено темі Марківа. Новобране керівництво партії заявило, що продовжуватиме боротися за справедливість у цій справі. На Конгресі до Національного Комітету, керівного органу політичного руху, було обрано двох представників української делегації», - написав Городецький.

У дописі зазначається, що "Італійські радикали" є єдиною політичною силою, яка існує лише за рахунок членських внесків членів. Кожен учасник сплачує щороку 200 євро внеску. Це дозволяє радикалам бути абсолютно незалежними.

Читайте також: До захисту нацгвардійця Марківа в Італії долучився український адвокат

Як відомо, 12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав вирок несправедливим і заявив, що він буде оскаржений.

Захист Марківа назвав вирок «політичним» і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ «докласти максимум зусиль» для повернення Марківа.

Фото: Олесь Городецький у Facebook