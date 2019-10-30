Українців Норвегії запрошують написати радіодиктант національної єдності

Посольство України в Норвегії запрошує українців королівства долучитися до написання 19-го Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Про це йдеться на сторінці Українського культурно-освітнього центру в Осло, Королівство Норвегія, у Facebook.

«8 листопада 2019 року о 10:00 (за норвезьким часом – ред.) усі українці Норвегії запрошені до Посольства України в Норвегії для написання 19-го Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, приуроченого до Дня української письменності та мови», - повідомляється у дописі.

У листі від імені Надзвичайного і Повноважного Посла України в Норвегії Вячеслава Яцюка з цієї нагоди, розміщеному у дописі, зазначається, що радіодиктант є важливою загальнонаціональною акцією, а його проведення вже стало традицією для українців в Україні та за кордоном. Зокрема, торік диктатнт написали понад 32,7 тис. осіб.

Усіх зацікавлених просять не пізніше 17:00 за норвезьким часом повідомити про свою участь на електронну пошту: embassy@ukremb.no.

Фото: Укрінформ, Український культурно-освітній центр в Осло, Королівство Норвегія, у Facebook