Депутата румунського парламенту Миколу-Мирослава Петрецького переобрано на посаду голови Союзу українців Румунії (СУР).

Про це повідомляється на сторінці організації у Facebook.

«У період 26-27 жовтня 2019 року в місті Клуж-Напока відбувся VІІІ з’їзд Союзу українців Румунії, на якому депутат Румунського Парламенту Микола-Мирослав Петрецький був одноголосно переобраний на посаду голови СУР. Також був обраний новий провід СУР», - йдеться у дописі.

У роботі з’їзду взяли участь делегати філій СУР із повітів Марамуреш, Сучава, Ботошани, Ясси, Галац, Тулча, Караш-Северін, Тіміш, Арад, Сату Маре, Клуж та міста Бухарест, також були присутні запрошені з усіх наведених вище філій.

Серед почесних гостей на VІІІ з’їзд Союзу українців Румунії були Почесний голова Світового конґресу українців та член Ради директорів СКУ Євген Чолій, голова Української всесвітньої координаційної ради Михайло Ратушний, голова Секретаріату товариства «Україна-Світ» Алла Кендзера, радник-посланник Посольства України в Румунії Євген Левицький.

На заході були пристні також перший заступник голови Верховинського району Івано-Франківської області Ярослав Скуматчук, продекан Філологічного факультету Клузького університету ім. Бабеша-Бойоя Дорін Йоан Кіра, радник Українського Православного вікаріату Румунії, священник Микола Лаурук, Народний артист України Мар’ян Гаденко, інші громадські та культурні діячі з Румунії й України.

На з’їзді представили звіти про діяльність СУР (повітових філій СУР, комісій Ради СУР, Жіночої і Молодіжної організацій СУР), звіт про парламентську діяльність депутата Миколи-Мирослава Петрецького.

Захід завершився обговоренням та схваленням Резолюції VІІІ з’їзду Союзу українців Румунії.

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Фото: Uniunea Ucrainenilor din România Cоюз Українців Румунії у Facebook