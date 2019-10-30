У Ковентрі пройде фестиваль вареників

Українська громада Ковентрі (Велика Британія) запрошує усіх охочих 16 листопада на фестиваль вареників Varenyk Fest 2019.

Про це йдеться на сторінці події у Facebook.

«Фестиваль вареників повертається! Різноманіття вареників та підливок, пов’язані з варениками ігри та конкурси, продаж вареників тощо!», - зазначається у повідомленні.

Фестиваль стартує о 7:30 за адресою: 103 Leicester Causeway, CV1 4HL, Ковентрі, й триватиме до 01:00 17 листопада.

Розважати гостей свята будуть хор української громади Ковентрі, місцевий український гурт Cov Kozaks тощо.

Організаторами свята виступили українська громада Ковентрі та гурт Cov Kozaks.

Фото: Укрінформ, Coventry Ukrainian Community‎